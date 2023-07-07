李玟去世│個人1.5億香港物業長命契持有　業權自動轉予母親及姐姐

華語樂壇天后李玟（CoCo）7月5日離世，終年48歲。《香港01》翻查資料，發現李玟在港擁有不少豪宅物業，大部份均位於港島傳統地段，分佈於山頂、中半山、西半山等，該批豪宅物業市值高達約1.5億元，均與母親及兩位姊姊以長命契形式共同擁有，因此在該批豪宅業權將自動轉予母親及兩姊。



翻查資料，李玟有4項豪宅均與家人以長命契形式共同擁有，當中最貴重為山頂白加道41號柏架別墅一單位，單位早於2007年以3,000萬元買入，目前市值已高達約6,000萬元。

與母親、兩姊長命契持有4伙豪宅 市值1.5億

至於中半山干德道3號芝蘭台一單位及西半山干德道41號聯邦花園一單位，分別於2003年及2015年買入，購入價為570萬及2,488萬元，兩物業目前的市值已分別升值至3,800萬及2,800萬元。上述三項物業，由李玟與母親以長命契持有。

而位於西半山羅便臣道49B號的單位，則於2010年以1,398萬元買入，最新已升值約3,000萬元。不過該物業與上述三項物業有別，是由李玟與母親及兩姊以長命契持有。值得留意，上述4項豪宅物業均沒有按揭，反映可能李玟早已經供完樓，或者於早年一炮過繳付全數樓價。

公司名義持山頂豪宅、上環商廈

此外，李玟同時也有透過公司名義持有貴重物業，如山頂白加道41號柏架別墅另一單位，以獨資公司名義持有，單位市值高達約6,000萬元，較1988年買入價358萬元，帳面升值近16倍。

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六項貴重物業均無按揭負債

商業物業方面，李玟持有上環文咸東街105號利文商業大廈兩個單位，物業早於2011年以1,100萬元買入，由於近年商廈市場回落，該物業最新市值僅微升至約1,200萬元。該商業單位由李玟與母親合股公司名義持有。

值得留意，上述兩個由公司名義持有的單位，同樣沒有按揭紀錄，即李玟所持有的6項目逾千萬元物業，全部均沒有借貸情況。

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