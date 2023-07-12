高力料零售復甦步伐加快　一線街舖全年租金增長8%

受到息口高企、地緣政治、環球經濟欠佳等外圍因素影響，香港地產市場上半年似乎不如預期。高力發佈《2023 下半年房地產市場展望》報告，指受惠於訪港內地遊客有增無減，中國企業不斷進駐，料今年下半年這些因素有助帶動零售業回勇，並提振市場對甲級寫字樓的需求。



餐飲業收益超2019下半年 街舖租金料升8%

報告指，零售業總銷貨額於2023年首五個月按年升21% ，相當於1,720億港元。另外，2023年上半年的入境旅客超過1,280萬人次，為2019年上半年所錄得人境人次的37%。核心區一線街舖租金於2023年首五個月上升3.0%．但由於市場仍有潛在變數，主要大型品牌抱持觀望態度，相關租金與2019年第四季相比跌29%。

高力預計主要零售商將繼續擴充業務。（資料圖片/蔡偉南攝）

除化妝品和醫藥用品外，餐飲業及金融機構亦表現活躍，並進駐各個核心零售區。餐飲行業較活躍，2023年第一季的食肆收益已超越2019年下半年的水平。本地消費成為零售市場的主要動力，而重遊香港的内地旅客同樣帶動香港零售行業復甦。

高力香港商舖服務主管吳凱寧預計，2023年下半年的復甦步伐將會加快，預測全年一線街舖租金將增長8%。2023年下半年及後的整體市況仍然樂觀，預計主要零售商將繼續擴充業務，新品牌亦將首次進駐香港，力求在市場分一杯羹。

高力預計，下半年甲級寫字樓租金將持平或錄得正增長，年度整體增幅為2%。（柳英傑攝）

雖然第一季寫字樓的查詢量和預約参觀有所增加，但第二季的增長勢頭放緩，導致甲級寫字樓整體空置率微升至15.0%。受中環及金鐘租金調整的影響，整體甲級寫字樓租金進一步按季下調0.8%．跌至每月呎租55.4元。而九龍則在第二季略有復甦，尖沙咀租金按季微升1.5%。

甲廈空置率微升至15% 料全年租金升2%

高力香港商業物業服務主管顧慧萍預計，商廈租金將於2023年第四季回穩，更望受惠於來自内地企業以及保險及金融機構的租貨查詢而回復增長。同時，租金趨於穩定，加上有更多較優質寫字樓可供選擇，令業主之間的競爭加劇，租戶的議價能力因而增加。

她指，下半年將有面積達約300萬平方呎的新增供應，還有及後將微升的空置率，令到下半年寫字樓租金造成壓力。該行預計甲級寫字樓租金將持平或錄得正增長，年度整體增幅為2%。