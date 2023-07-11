仲量聯行：樓市尚未見底、再挫一成　曾煥平指政府怕樓市升不撤辣

香港年初通關至今，經濟復甦看似順利，但受到美國加息、地緣政治等外圍因素影響，下半年經濟似乎有變差的跡象。仲量聯行今日（11日）公佈上半年地產市場回顧及展望報告，指香港地產市場復甦之路仍充滿荊棘，並指香港樓市正經歷自2008年以來最長的調整期，目前尚未見底，又預計中小型住宅樓價於下半年跌5至10%。



仲量聯行香港主席曾煥平表示，香港樓市正經歷自2008年以來最長的調整期 ，並尚未見底。根據以往下行周期觀察，目前市況不能支持樓價回升，建議政府應撤銷冷卻樓市措施，尤其是印花稅方面的措施，並取消壓力測試，賦予銀行彈性自行評估按揭風險。政府亦應該優先發展公屋 、調整居屋二手市場的措施。

放寛按揭但未調整壓測 屬空中樓閣

政府上周放寛按揭成數，但指因目前樓市供應緊張而不撤辣招，曾煥平反駁指今年住宅供應量是歷史新高，計及已經興建好及正在興建的住宅高達83,000伙，主要集中於九龍及新界，因此政府指供應緊張是不成立，政府應適時撤辣，又指上周已經不算「適時」。他指出，在息口低的時候不撤辣，反而在息口高企才放寛按揭，這個邏輯是想不通的。

另外，他指放寛按揭但不放寛壓力測試，市民其實是借不到錢，可謂空中樓閣，實在令人費解。

仲量聯行香港主席曾煥平指，市場害怕撤辣會令樓市進一步下跌，但是政府是害怕樓市升而不撤辣。（柳英傑攝）

笑指樓價低位要問蘇民峰才知道

被問及香港樓價低位何時出現，以及下一個牛市還會不會出現，曾煥平笑指樓價低位何時出現要問蘇民峰（香港堪輿學家）才會知道，但息口高企才是左右樓價的決定性因素。他指，「當你放錢喺銀行都有5厘息回報，咁你嘅投資都變得冇意義」，加上美聯儲近日指有機會加多兩次息，可見今年息口不會下調，甚至會橫行一段時間，在息口橫行的時間買樓成本亦會很高，令買家卻步。

銀行定存5厘回報 投資變得冇意義

而近日市場熱烈討論的施永青提及牛市不再臨言論，曾煥平表示他看得比施生較好，始於香港背靠祖國，當祖國經濟開始復甦，香港樓市就會迎來下一個牛市，但不知道這段時間何時才會到，有可能兩年或三年後。

曾煥平：政府害怕樓市升而不撤辣

另外，曾煥平被問及撤辣會否令大量業主沽貨離場時，他表示「這個想法非常正確，你（記者）應該去做財政司」。及後又回歸正題，他指撤辣有可能會令樓市下跌，但樓市需要成交，始終市場有人睇升、有人睇跌，有成交反而可以更快尋到低位。他又指出，市場害怕撤辣會令樓市進一步下跌，但是政府是害怕樓市升而不撤辣。

仲量聯行香港主席曾煥平（右三）。（柳英傑攝）

仲量聯行：料中小型住宅下半年跌5%至10%

香港樓市上半年因為通關等因素，出現樓市「小陽春」，中小型住宅價格第一季升4%，但在大量新盤供應，以及內地買家未重投香港樓市情況下，第二季回落1.2%。豪宅價格於上半年微升1.3%，而積壓的住屋需求及新供應增加，令成交價為2,000萬元或以上的豪宅買賣交投急增96.6%。

樓價於過去20個月從高位下跌最多至 15.9%，值得留意的是，目前左右市況的因素均不利於樓市復甦。加息、股市波動、外圍經濟疲弱及新出生率及結婚數字減少，影響住屋需求。同時，內地經濟復甦步伐較預期緩慢，也對香港樓市帶來的幫助有限。仲量聯行展望中小型住宅價格下半年將下跌5%至10%，豪宅跌幅則低於5%。

樓價於過去20個月從高位下跌最多至 15.9%。（廖雁雄攝）

該行研究部資深董事鍾楚如表示，香港地產市場最壞的情況已過去，但復甦之路仍然漫長，預計未來將受到五大因素左右，當中包括加息、人才缺失、政府政策、本地經濟增長及內地經濟復甦步伐。她預期，今年下半年商用物業的租貨及買賣交投，將較過去六個月增加，但在市場恢復信心前，租金及價格走勢仍會較波動，各類地產市場也將表現各異。