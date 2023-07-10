甲廈空置1350萬呎創新高　相等於7幢ifc2　下半年租金睇跌5%

香港商業房地產走勢向下。世邦魏理仕今日（10日）發表 「2023年上半年香港商業房地產市場觀點」，該行指目前環球銀行業出現動盪、各國的經濟放緩及持續加息，在多項不利因素影響下，今年上半年本港商業房地產租貨勢頭和投資活動有所減弱。目前甲廈總空置面積增加至1,350萬平方呎，相當於接近7幢中環ifc 2（ifc 2 總樓面約200萬平方呎），創歷來新高水平，該行料下半年甲廈租金再挫最多5%。



世邦魏理仕香港顧問及交易服務-辦公樓部執行董事兼主管馮瑟詩表示，2023年上半年的租賃量約為2022年全年的一半，總租賃量較2023年第一季度下跌26%至78.6萬平方呎，儘管交易數字有所增加，但季度登記交易普遍規模較小。

各區寫字樓空置率情況。（世邦魏理仕資料）

世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平（右一）表示，寫字樓租賃勢頭較一年前略有放緩；零售市場穩健逐步復甦。（柳英傑攝）

寫字樓淨吸納量正轉負 整體空置率歷史新高

另外，到2023年第二季度，甲廈的淨吸納量回落至負數，令上半年淨吸納量達到-27.67萬平方呎。而負淨吸納量將總空置面積推高至1,350萬平方呎，再創新高。2023年上半年，整體空置率上升了0.4%，達到15.7%的歷史新高。

馮瑟詩指寫字樓租賃勢頭較2022年上半年略有放缓。部份寫宇樓租戶正評估長期租貨策略，並追求優質寫字樓。在今年下半年租賃量或會攀升。隨著新的寫宇樓落成並進入市場，寫字樓市場將面臨多方面壓力，預計空置率將進一步上升 ，租金將輕微下跌。

世邦魏理仕指，負淨吸納量將總空置面積推高至1,350萬平方呎，再創新高。（資料圖片）

零售舖市方面，該行香港顧問及交易服務-商舖部資深董事兼主管溫運強表示，受惠於4月份第一輪新消費券發放及5月的黃金周，2023年第二季度零售租賃勢頭依然強勁。5月份零售業總銷貨價值的臨時估計為345億元，按年上升18.4%。零售銷售數字在2023年第一季度按年增長24.1%及4月份增長4.9%。

上半年零售租賃量達87萬呎創新高

2023年上半年零售租賃量達87萬平方呎，為有記錄以來的半年最高水平。當中，餐飲業佔32%的新增租賃活動 ，為主要零售行業中最高。數間內地連鎖餐飲集團在上半年進駐香港。奢侈化妝品及珠寶等高端零售商開始租下核心區街舖，但整體租賃勢頭仍然較為緩慢。

世邦魏理仕料，今年下半年核心區街舖租金將進一步上漲3至5%。

本地消費恢復至2019水平 舖租睇升3至5%

即使藥房現時傾向租用較小型的鋪位，但擴張活動相對活躍。時尚品牌及運動服裝在 2023年上半年正考慮租賃。另外，租賃需求增加令2023年上半年空置率下降1.8%至11.6%，為2020年第一季度以來的最低水平。

溫運強表示零售市場逐步復甦，本地消費已恢復至2019年的水平。人境旅客已達到2019 年經濟下行前水平的一半。整體而言，零售商在 2023 年上半年顯著走強，預計2023年下半年核心區街舖租金將進一步上漲3至5%。

世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平表示，香港商業房地產市場呈現出多種趨勢。寫字樓租賃勢頭較一年前略有放緩；零售市場穩健逐步復甦；由於外圍需求疲軟，工業租賃價氣氛減弱。投資市場主要受高利率帶來的負回報影響而低迷。