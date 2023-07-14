九華徑燒烤場申建6000伙　獲城規會批准　遠東酒店停牌

被指無牌經營十八年的九華俓燒烤場所在地皮，在2022年1月份由遠東酒店（0037）等向城規會提交新申請，連同毗鄰地皮一併發展，擬建14幢分層住宅，提供5,973個住宅單位，佔地逾52萬平方呎，為近年罕有市區大型住宅項目。日前規劃署對於上述發展方案表示原則上不反對，該方案於今日（14日）交由城規會審議，在有附帶條件下批准。而遠東酒店（0037）亦剛於下午2時約40分停牌。



日前規劃署已表示，發展方案將容約1.73萬名人口，同時擬建多項社會福利設施，並保留三級歷史建築，符合綜合發展區的規劃意向，有利提供更多房屋供應。

據城規會資料，上述地點為九華徑測量約份第4約多個地段及毗連政府土地，地盤面積約52萬平方呎，當中政府土地佔23.9萬平方呎，即佔近一半，發展商持有土地則佔19.4萬平方呎或37%，其餘8.6萬平方呎土地則未完成收購。

資料顯示，上述項目申請人為遠東酒店（0037）旗下Cornhill Enterprises Limited，以及荔園遊樂花園有限公司（Lai Chi Kok Amusement Park Company, Limited）。項目擬建14幢樓高31至35層的分層住宅，提供5,973伙，涉及住宅樓面259.2萬平方呎，另設一所6個課室的幼稚園及提供1,395個停車位。

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92年被指定作綜合發展區 發展停滯不前

申請人指，申請地點面積龐大，位處九龍市中心地段且交通方便，具潛力藉綜合發展形式提供大量住宅單位以滿足香港急切的房屋需求；惟申請地點自1992年獲指定為「綜合發展區」後，過去三十年間發展一直停滯不前，未見具體落實進展。

分四期發展

申請人指，擬議發展將會按照現有的土地業權分布，分四階段進行，早期階段發展可適時由申請人落實，其中，第1A、1B期大部份土地由發展商持有，預計可於2028年落成，提供約2,947個單位。連同餘下兩期，擬議方案最終將可提供約5,973個私樓單位。

遠東曾入禀控告燒烤場非法霸地

上述申建住宅的地皮，包括美孚九華徑兩個前燒烤場所在地，該地涉及多個地權，其中最大註冊地主為遠東酒店（0037）旗下的「荔園遊樂花園有限公司」和遠東酒店關聯公司。據知，「荔園遊樂花園有限公司」曾入禀控告燒烤場非法霸佔土地。

而燒烤場因長年無牌經營，對鄰近居民造成嘈音及空氣污染，惹起爭議。去年11至12月，警方及食環署高調到場執法，拘捕多人並作出票控，其中兩名燒烤場負責人被判緩刑兼罰款4萬元。燒烤場12月初曾一度停業，惟12月中旬又被發現換上新公司重新營業。

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