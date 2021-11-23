九華徑燒烤場｜「和勝和」前坐館任股東　揭祖堂與地產商爭地多年

警方和食環署高調到九華徑燒烤場執法，食客被指違反限聚令要罰款。經營的「九華徑燒烤場有限公司」，獲政府批出安心出行二維碼，公司股東之一招國強，為「和勝和」前坐館「雞腳黑」。消息指，該處兩間燒烤場，分別由「和勝和」和「14K」控制。

而燒烤場所處土地祖堂地，司理已離世多年；遠東酒店（0037）旗下的「荔園遊樂花園有限公司」，曾入禀控告燒烤場非法霸佔土地。《香港01》翻查文件揭發，原來祖堂和遠東酒店就土地業權爭拗40多年，關係複雜。



+ 8

和勝和、14K分別控制兩場

九華徑有兩間燒烤場，消息指，分別為社團「和勝和」控制的「九華徑燒烤場有限公司」，以及「14K」控制的「吉吉燒」。

其中「九華徑燒烤場有限公司」，有六名股東兼董事，其中一人為招國強，是「和勝和」前坐館「雞腳黑」。

消息指，「九華徑燒烤場」為「和勝和」控制，由綽號「沙灘雀」的陳嘉漢話事。90年代「雞腳黑」當坐館時，「沙灘雀」曾負責揸數。

「雞腳黑」為「和勝和」元老，根據資料，「雞腳黑」之名源於招國強於1984年曾參與勒索一名金牌司儀「X先生」。根據當年法庭的供辭，案中三名被告串謀招國強等人，強迫「X先生」拍攝與舞小姐交易時的床照，勒索「X先生」80萬元，惟招未有列為該案的被告。

而「吉吉燒」由「美協農莊有限公司」經營，有兩名董事兼股東，另多一人擔任股東。

美孚九華徑的「吉吉燒」燒烤場，曾遭「荔園遊樂花園有限公司」，入禀控告燒烤場非法霸佔土地。（資料圖片 / 香港01記者攝）

荔園遊樂花園曾入禀 告吉吉燒霸地

兩個燒烤場所在的土地，涉及多個地權，其中最大註冊地主為遠東酒店（0037）旗下的「荔園遊樂花園有限公司」（簡稱「荔園遊樂花園」），關聯公司。

荔園遊樂花園曾在2020年7月入禀高院，要求法庭頒發禁制令，禁制燒烤場佔用該地。入禀狀稱，原告自1964年起已持有美孚九華徑涉案土地，該地一直有灌木的露天場所。惟原告於在2020年6月發現，該土地上有兩三個帳篷，並以鐵欄圍封。原告指，該些霸佔物是在鄰近土地經營燒烤場的「吉吉燒」放置。荔園遊樂花園於2020年6月27日發律師信，要求燒烤場清除霸佔物但不果。

當時荔園遊樂花園要求法庭頒令，被告清除該些霸佔物，以及作出賠償。原告亦要求法庭頒禁制令，禁止被告佔用涉案土地。

九華徑村地權涉及祖堂地、政府官地和地產商擁有，地權複雜。（資料圖片 / 香港01記者攝）

遠東酒店與祖堂爭拗40多年

據了解，荔園遊樂花園已取回被燒烤場霸佔的土地。而目前燒烤場所在土地的地權，為遠東酒店及祖堂「曾華翰祖」爭拗中。

根據2020年5月葵青區議會文件，涉事土地屬「曾華翰祖」擁有，於1979年已分割成多個分段，大部份曾經被轉售予現時遠東酒店旗下的公司「Cornhill Enterprises Limited」。

不過新界祖堂物業的買賣文件須由祖堂司理簽署，並按照《新界條例》得到當區民政事務處的書面同意才能生效。但由於有關上述分段的買賣尚未獲得所需同意，政府參考法律意見後認為事涉土地的合法業權人仍屬「曾華翰祖」。

由於曾華翰祖的三位前司理人已先後去世，故該祖自2005年已沒有合法司理處理，直至2014年，民政處收到該祖後人提交委任司理的申請，但申請人未能證明已獲大多數支持，到2016年取得80多名祖堂子孫支持，但同時民政處又收到多封反對書。

到2018年民政處再受到第二個委任司理的申請，但未收齊文件，同事亦收到反對意見，至今仍在處理中。

司理去世多年無重選 無人願負法律責任

由於曾華翰祖的三位前司理人已先後去世，故曾華翰祖自2005年4月起，已沒有合法司理處理該祖的物業事宜。

葵青區議員林紹輝稱，九華徑的無牌燒烤場，困擾附近居民多年，他引述民政處職員曾在區議會會議稱，該處地權複雜，除了遠東相關公司，還有祖堂地。他另引述消息指，相關祖堂地司理多年未改選，因為無人願意承擔法律責任。

他認為認為政府不應以限聚令向食客開刀，而應該圍封和收回土地，調查究竟是非法霸佔，還是有交租經營。