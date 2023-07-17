周末新盤市場錄141宗成交　按周升逾7倍

周末再有大型新盤銷售，綜合市場資訊及一手住宅物業銷售網資料，過去周末（15日、16日）兩日共錄得約141宗一手成交，按周升逾7倍。



嘉里（0683）、信置（0083）、太古地產（1972）及港鐵（0066）合作發展的黃竹坑港島南岸海盈山，過去周末展開首輪銷售108伙，項目即日沽出47伙，佔可供發售的44%。當中，有3組大手買家購入合共6伙單位。最高成交價單位為第2B座22樓A室，實用面積914平方呎，以3,096萬元沽出，呎價33,874元。另項目昨日亦以1,944.81萬元沽一伙，實用面積914平方呎，屬2B座20樓B室。

另外，泛海國際（0129）旗下洪水橋洪安里1號新盤滙都（high park）第一期滙都I，亦於過去周末展開首輪銷售188伙，項目即日沽63伙，另昨日再沽出3伙，累計兩日沽出66伙，吸金約3.8億元，成交價由453.99萬至755.93萬元，呎價約13,101至16,691元。

THE HOLBORN即日沽出17伙

一手貨尾方面，恒地（0012）旗下已屆現樓的鰂魚涌新盤THE HOLBORN昨再賣28伙，即日沽出17伙，涉及14伙一房及3伙二房，吸金逾1.2億元，成交價593.52萬元至1,439.93萬元，成交呎價23,184至31,857元。總計，項目至今累售154伙，套現逾11.8億元。

另外，同系紅磡大型重建項目必嘉坊第二期必嘉坊．迎匯過去兩日內亦沽兩伙，吸金1,029.96萬元。

會德豐地產旗下藍田KOKO MARE兩日內亦沽兩伙，吸金1623.6萬元，涉及為第9座17樓K室及第8座9樓G室，成交價為979.1及826.5萬元。