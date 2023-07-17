十大屋苑成交持續低迷　周末僅錄4宗成交　連續11個周錄單位數

周末兩大新盤開售、加上訂價吸引，搶去大批二手市場購買力。中原地產十大屋苑周末錄得4宗成交，較上周末減少1宗，已連續11個周末錄得單位數成交，「捧蛋」屋苑減至6個。



陳永傑︰兩大新盤開售 搶去大批二手市場購買力

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周末兩大新盤開售，而且訂價極具競爭力，成功搶去大批市場購買力；加上颱風來襲，天氣不穩下，買家睇樓意欲大減，而且二手減幅不夠新盤吸引，導致客源流向一手新盤。市場暫時未有利好利淡消息，料二手後市平穩。

十大屋苑成交。（代理提供）

太古城一手買入單位 46年升值59倍

太古城方面，周末成交單位為太古城金山閣高層D室，實用面積為685平方呎，屬三房一廁間隔，向正南，望開揚街景。單位於上月中以1,200萬元放售，新近以1,100萬元易手，平均實用呎價為16,058元。

原業主於1977年以約18.3萬元一手買入，作自住用途，是次成交帳面獲利1,081.7萬元，單位46年升值59倍。

太古城。（資料圖片）

海怡半島、美孚新邨、黃埔花園齊破蛋

海怡半島方面，周末成交單位為19座高層F室，實用面積為681平方呎，屬三房套房間隔，望東南內園池景，最新以906萬元沽出，折合實用呎價14,660元。

據悉，原業主於2002年4月以251萬元購入物業，持貨21年，是次成交帳面獲利655萬元，單位大幅升值2.6倍。

而美孚新邨成次成交單位為5期蘭秀道9號中層C室，實用面積713平方呎，屬三房間隔，望向荔枝角公園泳池景。原業主於3月放盤叫價920萬元，累減100萬元，新近以820萬元易手，平均實用呎價11,501元。

黃埔花園持貨23年獲利399萬

黃埔花園方面，周末成交單位為2期3座中層H室，實用面積達389平方呎，屬兩房間隔，望西南內園景，新近以615萬元成交，平均實用呎價15,810元。原業主於2000年4月以216萬元買入上述單位，持貨23年，賬面獲利399萬元離場，單位期內升值1.8倍。