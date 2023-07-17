颱風泰利｜HENLEY PARK延遲一伙撻訂戶至明日發售　另同日賣38伙

受颱風泰利影響，已屆現樓的恒地（0012）啟德沐泰街8號HENLEY PARK，原定於今日重推的一伙低座撻訂單位，將延遲至明日起發售。涉及為低座B座3樓C室，實用面積為303平方呎，原先定價為681.5萬元，更新後加價近8%至為736萬元。



至於，據成交紀錄冊顯示，上述單位今年本月1日以首輪銷售沽出，成交價為630.38萬元，呎價為20,805元，當時買家採用150天現金付款計劃及150天優惠按揭付款計劃。惟單被列為「簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展」，料買家撻訂並遭各沒收5%樓價，估計共涉約31.5萬元訂金。

HENLEY PARK明日共有39伙對外發售

另外，HENLEY PARK明日再賣38伙，全屬一房連衣帽間户型，實用面積384至395平方呎，價單售價介乎838.7萬至882.9萬元，價單呎價為21,841元至22,352元，扣除最高10%折扣，折實售價754.83萬至794.61萬元，折實呎價為19,483元至21,551元，折實平均呎價為20,460元。

入場單位為1B座2樓L單位，實用面積為384平方呎，價單售價838.7萬元，價單呎價為21,841元，扣除最高10%折扣，折實售價為754.8萬元，折實呎價為約19,657元。

換言之，連同上述撻訂重售單位計，HENLEY PARK明日共有39伙對外發售。