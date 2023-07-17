凱樂苑居屋478萬沽　4年賺兩球　代理︰業主趁好價賣樓、改租樓住

有西九居屋王之稱的長沙灣凱樂苑，近年因以未補地價成交高昂而聞名。凱樂苑一伙兩房單位新近以未補地價綠表價478萬元成交，原業主持貨僅4年大賺近200萬元。代理指開始有業主賣樓轉向租樓住，認為是樓市「大件事」？



中原地產分行高級分行經理任展雄表示，是次成交單位為長沙灣凱樂苑E座中層13室，實用面積為393平方呎，屬兩房間隔，座向東南，原先叫價493萬元，現以綠表價478萬元易手，折合實用呎價12,163元。

2019年一手買入價274萬

新買家為外區綠表上車客，今年中開始睇樓， 一直留意各區居屋二手樓盤，有感凱樂苑性價比較高，樓齡亦較新，質量優質，於是在收到購買證後一星期內即決定買入上述單位作自用。

據了解，原業主於2019年9月以約274萬元買入上述單位，持貨近4年，是次成交賬面獲利204萬元離場，單位期內升值74%。

居屋長沙灣凱樂苑。（資料圖片）

代理︰本月凱樂苑錄3宗業主賣樓轉租樓

任展雄指，是次成交單位原業主並非移民賣樓，亦並非換樓，而是趁單位升值較高時賣樓獲利，料短期內不會再入市，並將會租樓居住。另他指，這種情況在近期開始增加，長沙灣凱樂苑今個月錄得3宗成交個案，相關原業主都是沽貨轉去租樓住。

他指，這樣情況是「大件事」，原業主不斷沽貨轉去租樓，二手市場購買力慢慢流失，之後賣盤便會失去承接力。