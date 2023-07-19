曾失上車機會　白居二客睇樓5分鐘　擲157萬買山麗苑銀主盤｜多相

二手市場淡靜，但無阻市民上車決心。粉嶺山麗苑新近有一房銀主盤， 放盤一日即以157.14萬元沽出。據知， 新買家為區內白居二買家，因曾錯失早前銀主盤放盤上車機會，故今次在睇樓5分鐘後便落訂入市。



世紀21區域經理陳偉康表示，是次成交為粉嶺山麗苑B座中層02室，實用面積292平方呎，屬一房間隔，座向西南望開揚山景，屬銀主盤。據知，銀行最初以157.14萬元叫價放盤，放盤僅1日即以157.14萬元沽出，呎價5,382元。

↓↓山麗苑單位直撃↓↓

曾錯失銀主盤放盤 今睇樓5分鐘後即落訂

至於新買家為區內白居二客，由於上次錯失山麗苑銀主盤放盤，故當今次得知再有銀主盤放盤時，在睇樓5分鐘後便落訂入市。

據知，單位於2021年12月以157.14萬元買入，由於山麗苑仍有禁售限制，故第二市場不可以高於購入價轉售。

山麗苑2021年揀樓 交通不便出入需靠巴士

山麗苑屬於房委會「出售居者有其屋計劃單位2020」屋苑，於2021年5月開始揀樓，同年沽清，2021年11月開始入伙。屋苑位於皇后山龍馬路88號，設6座，合共提供3,222伙，單位面積約由278至451平方呎。屋苑內設籃球場、羽毛球場及兒童遊樂園，惟交通較不便，出入需靠巴士接駁。