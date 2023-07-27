地監局上半年開立71宗投訴　按年跌33%　境外物業投訴大減至1宗

地產代理監管局發表最新數字，該局於今年上半年共開立71宗投訴個案，較去年同期大幅減少33%，當中有7宗涉及一手住宅物業，而投訴最常見類別包括「發出違規廣告」（19宗）、「不妥善地處理臨時買賣合約（或臨時租約）」（12宗）及「提供不準確或具誤導性的物業資料」（11宗）。另外，有關香港境外物業的投訴則由去年同期的11宗大幅減少至1宗。



局方在今年上半年合共巡查一手樓盤銷售點486次，另巡查地產代理商舖465次，分別比去年同期增加28%及106%，另網上巡查936次，比去年同期增加40%。

在上述所有實體及網上巡查及抽查中，局方共發現50宗違規個案，較去年同期輕微增加1宗，並有4宗涉及一手住宅物業，主要違規性質分別為「發出違規廣告」（33宗）、「沒有遵守反洗錢及打擊恐怖份子資金籌集規定（13宗）及「沒有管有物業資料（5宗）。

暫時吊銷9個牌照、撤銷13個牌照

另外，地監局上半年共對180持牌人或前持牌人採取行動或作出處分，包括暫時吊銷了9個牌照及撤銷了13個牌照。上述被撤銷牌照的個案，均由牌照委員會所裁定，當中涉及個人牌照和公司牌照，理由是這些持牌人基於不同原因，不再符合有關的發牌條件，例如被刑事定罪或破產，或者公司沒有董事持有有效的個人牌照等，與執業操守無關。

地監局主席蕭澤宇指，雖然有關境外物業的投訴數字大幅減少，但局方仍會繼續向消費者進行教育工作，監管局亦會於今年下半年推出一份更新的相關執業通告，優化現有的指引。