長實親海駅II擬周內開價　料涉132伙　夥Alipay推150萬置業優惠

長實集團（1113）旗下的油塘東源街項目親海駅，今日（8月1日）公布最新銷售部署，發展商透露親海駅II 將於本周上載首張價單，料提供132伙。該盤同時夥拍電子支付平台Alipay推出置業優惠，當中參觀示範單位準買家可獲即等值50港元，即AlipayHK 5萬A point。



長實營業部首席經理郭子威表示，親海駅II短期內將會公開首張價單，目前仍按原有計劃開價，積極考慮於公布首張價單後，短期內加推單位。

夥Alipay推150萬置業優惠

長實營業經理陳詠慈表示，親海駅將會與Alipay推出「兩大驚喜」，總值不少於150萬元。第一為「愛Point即賞」，到親海駅售樓處參觀示範單位的客人即可獲5萬 A point，等值50港元，但名額有限。

第二為「愛pay優惠」，客人凡購買開放式或一房單位可獲消費值等於1萬元的A Point；客人凡購買兩房單位可獲消費值等於2萬元的A Point；客人凡購買三房單位可獲消費值等於3萬元的A Point。

親海駅一、二期已上載樓書

至於油塘東源街項目親海駅I及親海駅II早前已經上載樓書。親海駅l單獨一座發展，一共提供228伙，戶型分佈介乎開放式至三房單位，標準樓層每層提供8至10伙，各有兩部升降機，另設9伙連天台特色單位。

親海駅ll 分三座發展，共658伙。第2A及2B座設有630伙，當中標準樓層每層提供9至11伙，各有兩部升降機，並用一條走廊貫穿全層，另第三座設有28伙複式連花園或天台戶。