廿四孝父母助子女上車　528萬買葵涌廣場　首期、供款一手包辦！

市場普遍認為目前息口接近見頂，加上二手樓繼續以減價作主導，有不少買家趁機入市。有廿四孝父母無懼加息，斥資528萬元買入葵涌廣場兩房單位，首期供款一手包辦，幫子女上車。



美聯物業陳偉健表示，成交單位為葵涌葵涌廣場1座中層D室，實用面積約318平方呎，屬兩房間隔，望開揚球場景。原業主因見單位持貨已久，止賺空間比較大，有意換樓搬到更鄰近家人的地區。故於6月以630萬元放售葵涌廣場單位，近日獲買家洽詢，經議價後以528萬元易手，累減102萬元，或16.2%，呎價16,603元，屬低市價5%成交。

↓↓葵涌葵涌廣場1座中層D室↓↓

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據中銀網上銀行估價，上述單位估價為512萬元，而恒生估價則為487萬元。即最新成交價較估價分別高3%至7.76%， 是次屬略高於估價成交個案。

據了解，原業主則於2001年10月以120萬元買入單位，持貨22年帳面獲利408萬元。

一手包辦首期供款 助子女上車

新買家為外區客，居住於港島區，見息口目前有見頂跡象，加上上述成交原業主減價幅度大，就算日後息口繼續上揚，亦可以用作抵銷。新買家見單位企理間隔實用、望開揚景，價錢相宜，故在自身擁有一間物業情況下，一手包辦上述成交單位的首期以及供款，幫助子女上車。