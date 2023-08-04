親海駅獲逾千宗查詢　料三成為新居屋準買家　擬加推100伙

長實集團（1113）旗下油塘東源街項目親海駅II 昨日公布首張價單，首批132伙折實平均呎價14,997元，為過去7年市區最平的新盤項目。發展商表示，積極考慮加推應市，料當中不少於100伙。



獲逾千宗查詢 料三成為新一期居屋準買家

長江實業營業部首席經理郭子威表示，自公布首張價單後錄得逾千宗查詢，料當中三成屬新一期居屋準買家，有意留待參觀示範單位後再重新考慮置業選擇。又指，今日亦吸引逾3,000名代理到場了解項目。該盤明天12點時對外開放示範單位及售樓處，參觀者將可獲AlipayHK等同價值50元的積分。

首批132伙 折實入場290萬起

親海駅II 首批132伙，實用面積210至718平方呎，包括開放式至三房戶型，其中，開放式佔22伙、一房佔43伙、兩房52伙、三房15伙，價單定價由353.6萬至1,375.7萬元，價單呎價由16,394元至20,008元。以定價計整批市值為9.25億元。當中，開放式至兩房單位可獲最多18%折扣；三房單位最高可獲19%折扣。故整批折實售價由290萬至1,114.3萬元，折實呎價由13,443元至16,407元。

今張價單最平為2A座1樓K室，屬開放式單位，實用面積210平方呎，扣除18%折扣後，折實售290萬元，折實呎價13,810元。

2016年啟德1號（I）折實均價1.44萬

據了解，親海駅II 首批132伙折實平均呎價14,997元，為2016年後、過去7年市區最平的新盤項目。對上一個拆實平均呎價低於此水平的新樓盤為啟德1號（I），於2016年8月推出，當時首批折實平均呎價約14,472元。