長實微調紅磡海韻軒改建方案　住宅減少128伙　酒店房間增104間

長實（1113）旗下曾提出重建為商廈的紅磡紅樂道12號海韻軒海景酒店，早前向城規會改建項目為分層住宅、酒店、商店及食肆，提供1,503伙及442間酒店房間。惟長實新近作出微調申請，其單位、酒店房間，以及公眾停車場面積亦有更新，住宅單位降至1,375伙，酒店房間則增至546間。



據城規會資料，海韻軒海景酒店改建方案，住宅單位數目由原先計劃的1,503伙，減少128伙或8.5%至1,375伙，而酒店房間則由442間，提升至104間或23.5%至546間。

項目在較低樓層將設有零售和餐飲設施，並會優化地下至二樓的空間佈局，以容納所需的内部運輸設施、住宅和酒店大堂、機電設施等。

另外，新方案會略減少公眾停車場面積，由原先的14.91萬減至14.65萬平方呎。由於所提供的總樓面面積比核准圖規定作提供私家車/貨車公眾停車場的不少於17.54萬平方呎的總樓面面積，減少約16.52%，因此須要略為放寬私家車/貨車公眾停車場的總樓面面積。

申請人指出，紅磡海濱的原定旅遊發展計劃從未實現，申請地點作為尖沙咀東部酒店中心區的擴展部分的功能已逐漸減弱。又提及紅磡及尖沙咀地區有充足酒店房間供應，以應付預期旅遊業復甦期間的需求。又指發展計劃不會增加現時建築物高度及體積，因此階梯式高度及視覺走廊將能保留。