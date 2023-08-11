新盤票王｜油塘親海駅II明賣626伙 六天收逾3.8萬票 超額逾59倍
撰文：黃祐樺
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長實（1113）旗下油塘東源街項目親海駅II，將於明日（12日）展開首輪銷售，盡推首4張價單全數626伙，折實平均呎價14,868元。項目昨日（10日）晚上8時截票，昨日下午4時半市場已傳出項目收到超過3萬票。
據最新市場消息指出，親海駅II 自上周六開始收票，最終六天共接獲逾3.8萬票，成為本港歷來新盤收票王，超越大圍柏傲莊III及青衣灝景灣，以首輪盡推626伙計，超購約59.7倍。以每張入票5萬元計算，凍資金額高達逾19億元。
長實營業部首席經理郭子威表示，對於項目一期，現階段未有任何發售計劃。
青衣灝景灣收票3萬紀錄長達26年
翻查過往新盤收票情況，於1997年推出的青衣灝景灣，當年收票高達3萬票，其收票紀錄維持足足26年。而近年亦有兩個樓盤收票接近3萬票水平，包括大圍站上蓋新盤柏傲莊III，以及火炭站旁的星凱．堤岸，分別收票逾2.7萬票。
周六首輪發售626伙 折實均價1.48萬
親海駅II周六發售的626伙，涵蓋開放式至三房，實用面積210至723平方呎，包括58伙開放式、230伙一房、228伙兩房及110伙三房；定價總逾46.7億元；折實售價290萬元至1,134.6萬元，折實呎價13,085至16,544元。該批單位市值46.7億元。
首輪銷售將設A、Ｂ兩組，並以抽籤形式發售，每位入票人士最多可購買4伙單位。買家若購買任何兩伙單位或購買一伙三房單位或一間開放式單位，將會進入A組。
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連環推出4張價單共626伙 佔全盤單位95%
親海駅II上周公佈的首張價單，提供132伙，折實平均呎價14,997元。及後再加2號價單共122伙，折實平均呎價15,063元。項目隨後再加推3號價單提供128伙，折實平均呎價14,806元。
而最後一張4號價單共244伙，折實平均呎價為14,868元。合計4張價單，合共推出626伙。親海駅II 全盤提供658伙，即周六首輪銷售已推出多達95%單位。
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