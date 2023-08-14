樓市恐慌｜屢現低價映灣園業主心態受挫　一周喪劈87萬急沽

樓市走勢向下，加上有全新樓盤以低價搶客，部份業主為求儘快出貨只能減完又減！東涌映灣園有業主近日見同類單位成交價不斷下滑，因而在一周內劈價87萬元或約11.7%，以656萬元賣出該屋苑兩房單位。



中原地產分行經理曹嘉華表示，該單位為東涌映灣園10座極高層C室，實用面積565平方呎，屬兩房間隔外望山景。

原業主於7月初放盤，企硬叫價740萬元不接受議價，惟後來得知本月初有同類兩房單位以680萬元成交，心態受挫下隨即因應市況調低叫價至690萬元。到近一星期更加不斷減價，最終以656萬元獲外籍客承接，總共累減87萬元。折合呎價11,611元。

↓↓東涌映灣園10座極高層C室↓↓

憂慮後市 業主寧賣樓轉租

油塘新盤低價開售，衝擊二手樓價。代理透露，原業主前幾日從網上新聞得知，港島指標屋苑之一的太古城錄得一宗呎價1.1萬元的低價成交，隨即對市況更感擔憂，無奈下決定減價平賣。由於市況未明朗，業主預計放盤後會租樓住，未有信心入市。

持貨9年 帳賺176萬元

原業主於2014年11月以480萬元購入物業，持貨9年，帳面獲利176萬元，單位升值37%。