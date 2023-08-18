投資者減價五球　荃灣縉庭山基座舖5500萬放售

撰文：柳英傑
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荃灣縉庭山基座逾萬呎地舖再次減價推出放售，舖位業主因應市況減價500萬元或8%，意向價為5,500萬元。

中原（工商舖）高級分區營業董事周浩然表示，是次放售舖位為荃灣國瑞路168號縉庭山地下及低層地下，地舖建築面積約4,866平方呎，低層地下建築面積約5,452平方呎，總樓面面積約10,318平方呎。業主近月因應投資氣氛而下調叫價，由原先意向價約6,000萬元調整至約5,500萬元，幅度約8%，而月租叫價則下調約10%，由以往約20萬元下調至約18萬餘元。

據悉，業主還擁有二樓5個車位，將會連同商舖一併放售，將以交吉交易形式推出市場。

荃灣國瑞路168號縉庭山地下及低層地下。（代理提供）

十年前發展商嘉里7680萬放售　三年前3600萬易手

翻查資料顯示，縉庭山由嘉里發展，發展商早於2013年開始放售舖位，當時叫價約7,680萬元，但一直未能成交。直到2020年才成功以約3,600萬元沽出上述舖位予投資者。

事實上，上述舖位由投資者接手至今三年內一直招租及放售。在2021年以現狀形式招租，意向呎租約25元起，月租約25萬元。到2022年業主推出放售，意向價6,000萬元。

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