港人首置盤｜港府招標荃灣油柑頭地皮　最少建1940伙市價八折出售

政府今（23日）宣布，將公開招標出售位於荃灣油柑頭一幅私人住宅用地，作為「港人首次置業」（「首置」）項目之一，8月18日截標。發展商須提供不少於1940伙，並全部以市價八折出售。單位實用面積不得少於280呎，至少7成單位須達375呎或以上。

「首置」目標對象是本港「夾心」階層，須在港住滿7年、從未在香港擁有住宅物業。收入介乎居屋白表申請人的入息限額及該限額加3成，以及資產不超過居屋白表申請人的資產限額加3成。業主在買入首置單位的首5年內不可出售或出租單位。



七成單位面積須不少於375呎

房屋局發言人表示，推出「首置」項目的目標，是協助不符合申請購買居屋單位的資格而又未能負擔私營房屋單位的人士置業。油柑頭用地的賣地條款規定，發展商須以市價八折出售單位。而有別於上一次由私人發展商參與，位於觀塘安達臣道的「首置」項目，發展商須將是次地段中所有發展的單位推出作「首置」單位發售。

賣地條款亦規定發展商須在該幅用地上提供不少於1940個住宅單位，而為確保發展商不會興建太多面積細小的單位，同時亦讓發展商可因應市場需要靈活地設計合適的單位組合，所有「首置」單位均須符合現時政府就賣地項目所設的最低實用面積要求，即26平方米（約280平方呎）。此外，至少七成單位的實用面積不可以小於34.8平方米（約375平方呎）。

觀塘秀茂坪對上安達臣道前石礦場，地勢居高臨下，日後地皮上將設「港人首置盤」及資助出售房屋。（資料圖片／李澤彤攝）

地皮鄰近麗城花園 部分單位或可望海

發言人表示，出售對象的資格由政府規定。「首置」申請人須為居港滿七年的香港居民、從未在香港擁有住宅物業、收入介乎居屋白表申請人的入息限額及該限額加三成，以及資產不超過居屋白表申請人的資產限額加三成。政府會在發展商出售「首置」單位前參考當時的情況訂定詳細的申請資格。

「首置」單位設有轉讓限制。業主在買入「首置」單位的首五年內不可出售或出租單位。在首五年過後，業主須向政府繳付補價以解除轉讓限制，才可在公開市場出售或出租其單位。有關轉讓限制與之前的「首置」項目的規定相同。

發言人指，為確保「首置」單位的質素和造工，賣地條款中訂明發展商須聘請獨立檢查人士進行樓宇的最後驗收工作。賣地條款亦列明檢查的基本要求，並規定發展商須提交令房屋局局長信納的報告，而獨立檢查人士須在報告中證明工程符合有關要求。

發言人補充說，繼上周公布「樂建居」的政策框架後，政府亦於今日公開招標出售油柑頭用地作「首置」項目，顯示政府致力提供更多資助房屋、豐富房屋階梯，讓市民置業安居。

翻查資料顯示，該幅荃灣油柑頭住宅地皮，鄰近大型屋苑麗城花園，背山面海，因位處地勢較高，料日後或有單位可望藍巴勒海峽海景。