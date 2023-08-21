周末新盤錄244宗按周跌六成　油塘親海駅I 佔85%

周末兩天新盤展開銷售，帶動新盤市場交投。本周末新盤共錄244宗成交，與上周的656宗相比，跌超過六成。其中，油塘焦點盤親海駅I首賣沽出209伙，佔新盤成交宗數的85%。



長實（1113）旗下油塘東源街項目親海駅I，周日展開首輪銷售219伙，即日沽出209伙，佔總伙數約95%。當中全數一房及兩房戶已獲認購，餘下未沽出的單位皆為三房間隔，項目單位平均呎價15,939元。當日有2組大手客購入合共四伙單位，總值約3,400萬，包括一伙三房及三伙兩房。

必嘉坊第三輪推售沽出13伙 THE HOLBORN連沽9伙

恒地（0012）紅磡大型重建項目必嘉坊第三期BAKER CIRCLE．GREENWICH周六第三輪推售28伙，兩日沽出12伙約全數的42.8%。當中最高成交單位為11層F室，實用面積315平方呎，屬一房間隔，成交價為623.3萬元，折合呎價19,790元。

另一伙成交則為同系第二期必嘉坊．迎匯，屬12樓C室，成交價568.9萬元，折合呎價20,467元。

同系鰂魚涌新盤THE HOLBORN，周末售出9伙，套現逾5,543萬元。最高成交單位為25樓B5室，實用面積255平方呎，以649.5萬元成交，折合呎價25,473元。

海茵莊園周末沽7伙

九龍建業（0034）將軍澳海茵莊園於周末沽出7伙，最高成交價為705.4萬元。該單位為2座22樓D9室，兩房間隔，實用面積402平方呎，呎價17,547元，料套現逾3,541萬元。