十大屋苑周末錄5宗買賣　按周增加1宗　零成交屋苑增至8個

中原地產十大屋苑本周末錄得5宗成交，較上周末增加1宗，唯零成交屋苑增至8個，單位數成交量已維持16周，二手交投仍然持續低位徘徊。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，油塘新盤低價搶客，周日錄理想銷情，扣起大批市場購買力，二手市場持續受壓，但市場上剛性需求仍高企，現時買家主力於市場尋覓筍盤，個別業主減幅較大，單位亦有承接。

港島三大指標屋苑捧蛋

港島區三大指標屋苑本周末未錄得成交。近期一手新盤以低價搶客，分散二手注意力，亦扣起大批客源，買家大多期望較大議價空間，但港島區業主大多持貨力較強，議幅有限，短期內二手交投持續受壓。

九龍區四大指標屋苑中只有黃埔花園錄得一宗成交，周末市場焦點落於油塘新盤，新盤減價奏效，搶盡市場購買力，料月尾部份向隅客有機會陸續回流二手市場，屆時交投有望漸有起色。

嘉湖周末4宗成交創半年新高

新界區方面，嘉湖山莊本周末錄得4宗成交，較上星期多3宗，屬近半年來周末成交宗數新高。至於，屋苑本週末4宗成交平均實用呎價均低於一萬元，包括美湖居8座中層E室，實用面積441平方呎，屬兩房間隔，最新於市場以415萬元易手，折合實用呎價9410元。據悉，原業主於2010年以145萬元入市該址，現轉手賬面獲利270萬元離場，單位期內升值186%。