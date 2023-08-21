康城凱柏峰III料今日加推不少於65伙　夥中原推出最新按揭計劃

由信置（0083）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰III，截至今日（21日）上午，項目認購登記數目已經超過1,000個，超額認購約6.7倍。該盤預計將於今日加推不少於65伙，戶型主要集中2房及3房，最快本周末開售。



信和置業執行董事田兆源表示，凱柏峰III提供多種按揭計劃，若買家採用當中的「200天人才按揭計劃」，能獲得最多折扣，扣除優惠後折實最平呎價為兩房單位15,168元，折實售價685萬元。

採用200天人才按揭計劃 最低呎價15168元

為配合項目銷售，凱柏峰III夥中原地產推出「高回贈低息按揭」優惠。中原按揭董事總經理王美鳳表示，該按揭計劃全期按息低至H+1.3%，封頂息保障低至P-2.5%，實際按息低至3.625%，屬巿面最優惠的按息水平。而且客戶亦可享特高現金回贈高達3.1%，未市場18年來的新高。以最高售價單位為例，樓價1,253萬元單位承造7成按揭後，買家能獲高達27.2萬元現金回贈。

信和置業執行董事田兆源表示，凱柏峰III收票逾1,000個，超額認購約6.7倍。（李明珠攝）

首批單位涉130伙 折實入場496.74萬

凱柏峰III 首批單位涉及130伙，戶型涵蓋開放式至三房間隔，當中開放式佔6伙、一房佔42伙、兩房佔76伙、三房佔6伙。價單售價584.4萬至1,474.9萬元，價單呎價由18,469元至21,494元，以最高折扣15%計，折實售價由496.74萬至1,253.66萬元，折實呎價由15,699元至18,270元。

入場單位為3A座10樓E室，屬開放式單位，實用面積283平方呎，折實售價496.74萬元，折實呎價17,553元。