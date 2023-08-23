親海駅II推500呎迷你複式戶　內置樓梯價值超過兩球　佔樓價近3成

長實（1113）旗下油塘東源街項目親海駅I及II，銷情理想，過去9日累沽832伙，套現53.6億元，該盤將於周六（26日）推出餘下35伙，當中包括28伙「雙親雙愛」複式特色單位，該類複式戶實用面積僅約501至523平方呎，為市場上罕有的迷你複式戶。



記者翻查樓書資料，其中SKY Villa個別複式連天台戶，其內置樓梯實用面積達144平方呎，以單位折實呎價約15,832元計，樓梯價值約228萬元，佔整個單位樓價近27.5％。



該28伙「雙親雙愛」複式戶，分別為14伙Garden Villa，以及14伙Sky Villa。Sky Villa 實用面積介乎511至523平方呎，客廳、睡房層與層樓高3.5米，並設有實用面積介乎170至172平方呎天台，全部特色單位皆為兩房間隔。

另外，Garden Villa，實用面積介乎501至511平方呎，其中3樓客廳及飯廳樓高3.325米，5樓主人睡房及睡房層與層之間樓高3.5米，單位設有花園104平方呎至115平方呎。

第3座6樓及7樓A8複式連天台單位。（樓書資料）

SKY Villa複式連天台戶 轉角樓梯值逾200萬

參考第3座SKY Villa 6樓及7樓A8複式連天台戶，單位實用面積523平方呎，連171平方呎天台，內置一條連接上下兩層及連接天台、實用面積144平方呎的轉角樓梯。該單位折實售價828萬元 ，折實呎價約15,832元，反映該條樓梯價值高達約228萬元，佔單位折實後近27.5％。

Garden Villa複式戶 內置樓梯66呎價值103萬

另外，亦參考第3座Garden Villa 3樓及5樓A1複式連花園戶，實用面積511平方呎，連115平方呎花園，單位內置一條實用面積66平方呎的轉角樓梯。該單位折實售價798萬元 ，折實呎價約為15,616元，即該樓梯價值約103.1萬元，佔單位折實後近13％。

親海駅II第3座3樓及5樓A1複式連花園戶。（樓書資料）

複式戶501至523呎 平均每層僅250呎與一房相若

值得留意的是，該類花園或天台複式單位實用面積為501至523平方呎，下層為廳區，上層為休息區並設兩房，浴室設於樓梯旁邊， 廚房全採開放式設計。換言之，單位雖屬複式戶，惟平均每層實用面積僅為250平方呎，與項目今次一房實用面積相若，而且樓梯佔部份實用面積，因此單位可用空間又再減少。

↓3座6樓至7樓連天台複式戶圖則↓

親海駅分兩期發展。（樓書資料）