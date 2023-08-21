親海駅九日沽832伙、套現53.6億　周內公布親海駅II複式戶價單

長實（1113）旗下油塘東源街項目親海駅I，昨日展開首輪銷售，盡推3張價單合共219伙，即日沽出209伙，佔總數逾95%。發展商今日（21日）表示，該盤將會以價單形式推出28伙複式特色戶單位。親海駅I及II在過去9日內累沽832伙，套現53.6億元，平均成交呎價為15,530元。



原定招標出售複式戶 轉軚價單開賣

長實營業部首席經理郭子威表示，今日公開親海駅II 28伙「雙親雙愛」特色複式單位，他指公司原先計劃以招標，今日「突然改變」計劃，將以價單公開發售，價錢將於今星期內公佈。

長實營業部首席經理郭子威、長實營業經理陳詠慈

突然轉陣 變價單賣28伙特色戶

長實營業經理陳詠慈表示，今日公開的第二期28伙「雙親雙愛」複式戶，分別為14伙Garden Villa，以及14伙Sky Villa。Garden Villa，實用面積介乎501平方呎至511平方呎，其中3樓客廳及飯廳樓高3.325米，5樓主人睡房及睡房層與層之間樓高3.5米，單位設有介乎104平方呎至115平方呎花園。

另外，Sky Villa 實用面積介乎511平方呎至523平方呎，客廳、睡房層與層樓高3.5米，並設有實用面積介乎170至172平方呎天台，全部特色單位皆為兩房間隔。

長實執行董事趙國雄表示，親海駅兩期銷售情況理想，指「想賣嘅單位已經全部賣出」。

趙國雄：相信親海駅為樓市找到價格指標

長實執行董事趙國雄表示，親海駅兩期銷售情況理想，指「想賣嘅單位已經全部賣出」，而餘下的三房單位因為價格較高，可能超出市民心理價格範圍，故未能沽出。相信親海駅已為樓市找到一個價格指標，市區以當前價格出售，市民會比較有意欲入市。

趙國雄再指，公司一直以「貨如輪轉」作為目標，親海駅會以低價出擊主要因為「行船先解纜，另後有追兵，與其遲賣同人爭，寧願賺少啲，賣快啲。」