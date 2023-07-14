長實油塘親海駅ll樓書曝光　提供658伙　開放式最細210呎

長實（1113）旗下的油塘東源街8號項目親海駅ll今日（14日）上截樓書，項目分三座發展，共658伙。第2A及2B座設有630伙，當中標準樓層每層提供9至11伙，各有兩部升降機，並用一條走廊貫穿全層，另第三座設有28伙複式連花園或天台戶。發展商表示，首批會推岀不少於132伙，預計下周開放示範單位。



樓書資料顯示，第2A及2B座面積最細的一伙為2A及2B座第1至33樓K室，實用面積為210平方呎，屬開放式間隔，門口位置設有玄關，採開放式廚房設計。至於最大一伙為第2B座1至9樓A室，實用面積為723平方呎，屬三房間隔，採梗廚設計，三房與客飯廳望同一座向。

特色戶方面，最大一伙為第3座6樓及7樓A8及B8複式連天台單位，實用面積為523平方呎，連171平方呎天台，屬兩房間隔，內置樓梯上落，7樓為休息區設兩間房。

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親海駅分兩期發展。（樓書資料）

分三座發展共658伙

項目分三座發展，其中第2A及2B座共設有630伙，當中58伙為開放式，實用面積為210平方呎、232伙為一房，實用面積為258至283平方呎；兩房佔228伙，實用面積為447至470平方呎；三房佔112伙，實用面積為707至723平方呎。

另第三座設有28伙，當中兩房複式連天台佔14伙，實用面積為511至523平方呎、兩房複式連花園佔14伙，實用面積為501至511平方呎。

親海駅分一期及二期發展，合共886伙，一期共有228伙；二期涉及658伙。關鍵日期方面，一期為2025年7月15日，二期2025年10月15日。

長江實業營業部首席經理郭子威、長江實業營業經理陳詠慈。