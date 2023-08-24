大網仔綠化地申建7座低密度住宅　規劃署反對申請

西貢大網仔一幅綠化地早前向城規會申請改劃為「住宅（丙類）」地帶，擬建7座樓高3層的低密度住宅，將其命名為「北斗七星花園」。規劃署對於上述發展方案表示反對，料該方案難獲城規會批准方案。



據資料顯示，上述地皮屬丈量約份第 256約地段第36號A分段、B分段及餘段，早前向城規會申請改劃為「住宅（丙類）」地帶，以地積比率0.5倍興建7座樓高3層的低密度住宅，預計落成後總樓面面積約10,743平方呎，平均每伙面積約1,535平方呎。

規劃署表示，上述申請地點植被茂密屬該地區的綠色緩衝區，申請人亦未能提供有力理由將申請用地由綠化帶重新分區為住宅地帶，加上申請人未能證明該提案不會產生不良水質、交通、景觀、視覺、環境、污水以及排水對該地區的影響，故認為上述申請地點應予以保留成當前的綠化帶區段。

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地皮擬土地儲備 惟登記業主長期沒有監管

翻查資料顯示，申請人姓潘，而上述地段目前登記業主是Key Fortune Development Ltd.，於2003年購入地皮，據了解本來用作土地開發儲備，但因長期沒有監管而被申請人一直佔用超過12年，故登記業主在法理上已無法把該土地收回。

擬議屋苑並非作出售賺錢

惟登記業主早前和申請人達成協議及共識，由申請人以協商的金額來給予業主日後補償，故業主也樂意並同意召開公司董事會議後，以書面授權予申請人可以全權向政府及有關部門按照申請人的需要，向政府包括城市規劃委員會申請土地更改用途。

申請人於早前的文件指出，自己並非大型大型地產發展商，因有條件擁有上述土地，希望建立家族小區，讓每個子女都有一座理想的住宅，並非用作出售來賺錢。