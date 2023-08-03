城規會新指引　申述人需親身發言限10分鐘　授權不再累計

精簡土地發展程序修例上月獲立法會三讀通過，新例將於9月1日實施。規劃署最新文件披露城規會辦事程序及指引建議修訂，當中建議規定申述人或提意見人，應親身出席公聽會，而申述人或提意見人的發言亦應限制在10分鐘內，意味早前香港哥爾夫球會，在粉嶺高球場改劃建屋的公聽會上，獲不斷重覆發言的情況將會絕跡。城規會將周五（4日）將審議相關建議，若指引獲得通過，將於9月1日生效。



政府早前在修例文件提到，會將公眾申述和提出意見由以往的三輪，大幅縮減至一輪，並會限制出席者的發言時間。規劃署向城規會提交的指引修訂建議指，城規會有權限制公聽會申述人或獲授權人在10分鐘內完成發言，而獲授權人的發言時間亦不得因多次授權而獲累計，「除非主席批准額外發言時間，否則無人可在整個公聽會中，發言超過10分鐘。」

指引又列明，申述者應親身出席公聽會發言，當中只有4個情況可獲豁免，包括：

1/ 醫療理由，如生病或住院

2/ 不在香港，例如出國留學或出差

3/ 被拘留或隔離

4/ 其他城規會／秘書處可考慮接受的理由，例如被傳召出庭

換言之，在最新指引通過後，早前粉嶺高球場改劃建屋方案，城規會公聽會上，香港哥爾夫球會動員逾400名申述人／提意見人授權，而獲約70小時發言時間，形成「一面倒」反對局面的情況，日後或會絕跡。

另外，新指引亦建議加強《城市規劃條例》的執管工作，以加強保護具生態價值，但面臨發展壓力和環境惡化的鄉村地區，包括賦權發展局局長可指定未被「發展審批地區圖」（Development Permission Area Plan, DPA）涵蓋的新界鄉郊地區，成為受管制區（Regulated Areas），以防止有關地區的環境生態進一步惡化；規劃署署長亦可就違今發展採取執法或檢控行動。

長春社公共事務主任周藹銓。（資料圖片／鄭子峰攝）

長春社公共事務主任周藹銓指，規劃署多年就土地違規發展的定義模糊、成功檢控的個案甚少，即使規劃署成功檢控，繼而向業權人發出恢復原狀要求時亦欠嚴謹。她舉例指，自北部都會區發計劃出爐後，長春社便揭發蠔殼圍至少10個地點被破壞，佔地達22公頃，但規劃署發出的恢復原狀要求的面積，較實際破壞面積少。在蠔殼圍最嚴重個案，恢復原狀的範圍更只佔破壞範圍事的14%。

她批評，規劃署在環團不斷要求公開標準清晰指引下，仍未有行動，強調若政府有意加強保護自然環境，除了改善執法，亦應以積極保育的方式，在規劃上對生態敏感地區加強保護，從源頭減少破壞的出現。