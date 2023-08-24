本財年首5個月僅沽一幅地皮　地價收入僅33.8億　佔全年目標僅4%

截標反應冷淡、僅收1份標書的「港人首次置業」項目荃灣油柑頭住宅地，於昨日正式流標。翻查政府賣地紀錄資料，本財政年度（2023/24）首5個月，僅錄得一幅堅尼地城西寧街住宅地以17.2億元沽出，同期補地價收入則約16.6億元，兩項地價收入合共僅約33.8億元，佔及全年賣地收益850億元的4%。



本財年唯一一幢賣出的地皮為堅尼地城西寧街與域多利道交界的市區住宅地，由會德豐地產於7月初以17.2億元奪得。以純住宅計最高可建樓面面積243,264平方呎計劃，每呎樓面地價7,071元，較去年11月同地皮平25.5%，創出港島區過去21年最平的呎價紀錄。

及後政府僅再推出荃灣油柑頭住宅地，屬「港人首次置業」項目，惟上周僅收1份標書，昨日正式流標收場。反映本財年首5個月，只有1幅官地賣出，涉資僅17.2億元。

補地價收入暫錄16.6億

至於補地價收入方面，據地政總署資料顯示，本財年首5個月補地價收入共約16.6億元，期內較為大額個案包括佳明（1271）粉嶺安樂村工業區兩幅地皮，補地價共涉約4.68億元。而中信泰富的大角咀角祥街11至15號及深旺道3號嘉運大廈，於7月以逾2.82億元完成補地價，以之前擬重建商廈樓面約34.5萬平方呎計算，平均每方呎約820元。

荃灣油柑頭住宅地位於麗城花園附近。（余俊亮攝）

年內官地、市建局、港鐵4項目流標收場

另外，值得留意，今年（2023年）首8個月已經有多達4幅地皮流標，除了上述荃灣油柑頭住宅地外，當中包括1月份流標的赤柱環角道豪宅地，地皮估值介乎52.8億至96億元，較早前估值回落53至56%，項目雖接獲4份標書，但最終流標收場。

其次流標則有市建局觀塘市中心第四及第五發展區項目，在2月份流標，該項目估值介乎87億至130億元，每呎樓面地價4,000元至6,000元，較去年8月份大幅回落43%至50%，惟最終仍流標收場。

而餘下一幅為小蠔灣第一期發展項目，同樣於2月份流標，項目估值介乎約39億至65億元。該項目接獲3份標書。