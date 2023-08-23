測量師：首置單位8折出售難計數　房協負責難釋放私人市場力量

上周僅接獲一份標書的「港人首次置業」項目、位於荃灣油柑頭的住宅地皮，最終流標收場。有測量師認為，地皮流標主因為「港人首次置業」需以8折出售，發展商計數較困難，建議未來招標「港人首次置業」項目時，可修訂地契或賣地章程，分紅比例將決定由那個發展商奪地。



發展商計數並非單純地價打8折

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，是次地皮流標，主要由於項目屬「港人首置盤」。他解釋，該批首置單位落成後要以8折出售，但發展商投地並非單純地在地價上「打8折」，因為有不同的成本是不可以直接「8折計算」，如建築成本等，因此他認為地價可能需要為市價6折或更低，才可以吸引私人發展商入標。

此外，該幅地皮位處斜坡，以及需要興建其他政府設施，也導致入標意欲較低，導致流標。

倡修訂賣地章程 分紅比例決勝負

對於政府邀請房協負責興建上述荃灣油柑頭「港人首置盤」張翹楚認為，由房協負責落實機會較重新招標更大，不過需要留意，此舉無法釋放私人發展商力量，以興建資助房屋。他指，過往市場擔心資助房屋只靠房協及房委負責，未能難到公私營房屋「七三之比」，若未來依然不能運用私人發展商力量，相信更難達到。

張翹楚又建議，政府可透過修訂地契或賣地章程，免地價批地予私人發展商興建「港人首置盤」，不過需要向政府定下分紅比例，而分紅比例將決定由那個發展商奪地。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚。

中原張競達：流標不感意外

中原測量師行張競達表示，荃灣油柑頭住宅地皮上周僅收到1份標書，入標反應冷淡，對於流標並不感到意外。由於地皮位置比較偏僻，與荃灣市中心及港鐵站較遠，且位處山腰，規模亦大，但交通配套不足，先天條件較遜，預計落成後亦難賣高價，發展風險較高，加上現時市道不景，樓價向下，經濟前景未明等影響下，發展商投地態度審慎，出價保守不足為奇，而政府不肯平賣，最終未達底價自然流標收場。