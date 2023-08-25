歷來最蝕街舖　西營盤薄扶林道263呎地舖145萬沽　八年貶值79%

零售市道在通關後略為回暖，不過舖位價格依然向下尋底，更創出歷來街舖蝕讓紀錄。市場消息透露，西營盤薄扶林道一個建築面積約263平方呎的地舖，以145萬元登記易手，較2015年買入價685萬元，帳面貶值約79%或540萬元，成歷來蝕讓幅度最高的街舖買賣個案。



上述舖位為西營盤薄扶林道64至68號景輝大廈商場地下11號舖，舖位面向般咸道，建築面積約263平方呎，實用面積約220平方呎，在8月6日以145萬元註冊成交，以建築面積計算，成交呎價5,513元。

2015年買入價685萬

資料顯示，原業主2015年3月份以685萬元買入上述舖位，即是次沽貨，持貨約8年半，帳面貶值約79%或540萬元。該舖位現由畫廊使用。

灣仔堅彌地街地舖去年蝕58%

翻查過去街舖成交資料，過去蝕幅最勁個案為灣仔堅彌地街3號置樂台地下4號，舖位面向吉安街，建築面積約290平方呎，於2022年2月份以550萬元易手，呎價約1.89萬元。原業主於2012年11月以1,330萬元買入上址，現持貨近十年，帳面蝕讓780萬元，舖位大幅貶值58%。