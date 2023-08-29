差估署：7月樓價指數報343.4點　按月跌1.12%　連跌三個月

差餉物業估價署今（29日）公布，7月份私人住宅樓價指數報343.4點，按月跌1.12%，該指數已連跌3個月，累挫約3.05%。總計今年首7個月，樓價累升約2.6%。



按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）樓價報345點，按月跌1.12%；大型單位（D、E類）報302.8點，按月跌0.56%。兩項數字在今年首7個月分別累升2.71%及0.46%。

至於細分各類戶型，全線繼續按月報跌。當中跌幅最多為E類（1,722平方呎或以上） 單位錄少於20宗成交，報296.2點，按月跌約1.89%；D類單位（實用面積753至1,076平方呎）報304.2點，按月跌約0.29%；C類單位（753至1,076平方呎）報316.3點，按月跌約0.29%。

而中小型單位方面，A類單位（面積431平方呎或以下）報374點，按月跌約1.4%；B類單位（431至752平方呎）報333.1點，按月跌1.13%。

租金指數首7個月累漲4.25%

此外，7月份私樓租金指數報183.2點，按月上升約1.05%，今年首7個月則漲約4.25%。