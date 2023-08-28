筲箕灣遠晴9年貨蝕46萬　呎價不足1.5萬　代理：買家尋到寳｜多圖

近年樓價走勢向下，筲箕灣單幢樓盤遠晴本月錄得一宗蝕讓成交，單位早於9年前購入惟仍需蝕讓，情況罕見。該單位為中層一房戶，以628萬元成交，呎價14,571元。



美聯物業分行高級區域經理周永業表示，上述單位為筲箕灣遠晴中層A室單位，實用面積約431平方呎，屬一房間隔。

據了解，單位原本一直出租，直至今年2月租約完結後業主有意放盤，叫價815萬元。後來業主見市場氣氛差，主動降價至750萬元，最終近日以628萬元獲新買家承接，累減187萬元。預計是次成交損失超過46萬元，折合呎價14,571元。

↓↓筲箕灣遠晴中層A室↓↓

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新買家揾足一年終「尋到寳」

代理透露，業主因爲家庭原因急於放盤，所以成交價偏低，屬罕見個案。與同區其他相近樓齡樓盤比較，該單位的呎價水平亦偏低。據悉新買家已在市場上觀望超過一年，最終承接單位，代理直言為「執到寳」。

不過參考對上一宗同類型成交單位，實用面積同樣為431平方呎的10樓A室以653萬元成交，呎價15,151元，帳面僅微賺兩萬元。

2014年貨仍貶值6.8%

原業主於2014年8月以674.2萬元購入單位，是次轉手帳面蝕讓約46.2萬元，單位期内貶值6.8%。