十大屋苑周末錄3宗買賣　太古城、康怡花園及海怡半島「捧蛋」

中原地產十大屋苑本周末錄得3宗成交，按周無升跌，已連續18周錄得單位數成交量。十個屋苑當中，8個零成交，交投持續淡靜。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，因超強颱風蘇拉襲港影響，大部份原先預約周末睇樓取消，即使周六下午颱風逐漸遠去，市民忙於颱風善後，加上近期樓市缺乏利好消息，買家入市意欲維持低企，只有低水筍盤才有承接。

太古城、康怡花園及海怡半島「捧蛋」

港島區三大指標屋苑太古城、康怡花園及海怡半島，本周末全數「捧蛋」。九龍區四大指標屋苑亦僅美孚新邨錄得成交，屬蘭秀道16號低層D室，實用面積555平方呎，兩房間隔，遺產承辦人於今年7月以680萬元放售，累減90萬元，今日以590萬元沽出，實用呎價10631元。

沙田第一城「落波」後連賣兩伙

新界區三大指標屋苑本周末僅沙田第一城錄得成交，於「落波」後連錄2宗成交。其中為沙田第一城25座中層B室，實用面積688平方呎，三房間隔，開價920萬元。新買家為同區換樓客睇樓三個月，原定日前參觀上址，因颱風襲港，延後至今天下午才睇樓。

由於單位面積及間隔合適，買家一睇即中，亦得知昨天屋苑一個三房單位以779萬元沽出，終以790萬元買入，呎價11483元。原業主則於2004年4月以 298萬元買入單位，持貨19年，帳面獲利492萬元或1.7倍。