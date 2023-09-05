傳政府批出油塘灣項目補地價245億　發展商拒接納擬上訴

有傳媒報道，由恒地（0012)、會德豐地產等多間發展商合作的油塘灣大型綜合項目，政府早前第三度批出項目的補地價金額，每呎樓面補價達約6,000元，涉及金額約245億。不過但因補地價金額過高，發展商拒絕接納並提出上訴。



據悉，由於補地價金額過高，發展商拒絕接納並且提出上訴，拒絕原因包括認為項目發展年期長，導致利息成本較高，僅補地價、建築費及利息支出，平均每方呎成本約達1.5萬元。另外，發展商需要在39萬呎的前濱及海床範圍，興建海堤及登岸梯級，亦令到發展成本增加。

補地價、建築費及利息支出 每呎成本1.5萬

資料顯示，油塘灣項目規劃逾20年，佔地達83.2萬平方呎，其中由恒地等組成的超級財團合作發展的部份，將興建30幢商住大樓，總樓面面積達408.8萬平方呎，涉及逾6,200伙。

據指，發展商於2020年7月接納政府的初步換地條款之後，地政總署已於同年12月批出項目的補地價費用，但未獲發展商接納，並且提出上訴，直至最近地政總署第三度批出項目的補地價金額，平均每方呎樓面補價約6,000元，按照項目可建樓面面積約408.8萬平方呎計算，涉及金額約245億。