美聯：8月山頂南區僅2宗買賣　逾億元超級豪宅「零成交」

據美聯物業資料，山頂及南區傳統豪宅區於8月份僅錄得2宗買賣成交，按月大跌67%，而逾億元超級豪宅更錄得「零成交」，區內豪宅交投表現仍然遜色，所錄得的2宗為浪琴園及麗景園買賣，均為低價成交個案，亦由於仍有不少實力業主未有大幅減價，故整體成交疏落。不過，預期9月份在暑期外遊因素減退，個別業主開始接受現實減價，以及10月份施政報告前料有個別客人偷步入市，將有望帶動區內豪宅交投增加。



美聯物業山頂南區豪宅首席區域營業董事方富義表示，8月份山頂及南區買賣成交僅錄得約2宗成交，並均為二手成交個案，成交金額錄得9,950萬元，按月分別大幅約67%及94.45%。而成交單位位於浪琴園，實用面積1,077平方呎，以1,950萬元售出，成交價創屋苑7年新低，另一宗為麗景園，實用面積約2,576平方呎，以約8,000萬元成交。按金額劃分，全月未有錄得任何逾億元成交。

而值得留意，8月山頂南區租務市場交投亦按月下跌，全月錄得約35宗，月租總金額約405萬元，較7月份分別下跌28.57%及30.14%。主要是受到風雨季影響，外遊因素，以及個別區內國際學校亦早至8月開學，故區內家長租客一般早於第二季已物色租盤所致。而全月10萬元或以上的租務成交佔約21宗，交投按月相若，當中最大額租務為山頂道雙號屋，約5,874呎，以40萬元月租成交，呎租約達97元水平。

大潭浪琴園。

山頂南區上月錄35宗租務 總月租405萬

方富義又稱，同位處南區的貝沙灣及黃竹坑一帶的指標豪宅屋苑，如8月份貝沙灣、深灣9號、南灣均錄得二手買賣，而海盈山則錄得1宗一手成交。更值得留意，該區一帶錄得不少租務成交，當中貝沙灣佔約11宗，較7月16宗稍為下降；而深灣9號佔4宗，7月約3宗；晉環佔28宗，７月錄約66宗；揚海佔41宗，7月約30宗、南灣佔4宗，7月錄6宗。以上述屋苑租務計算，8月共錄約88宗，較7月份約121宗仍有頗大差距，跌幅約27%。

方富義指出，8月份山頂南區，以至貝沙灣及黃竹坑一帶豪宅的買賣及租務均較7月遜色，但隨著市況氣氛下，若業主願意減價，區內的買賣成交有望增加，加上有個別買家有機會趁施政報告前偷步入市，故成交料稍為上升，但整體的成交量仍然在低位徘徊，樓價亦會受壓。