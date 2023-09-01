資不抵債｜陳紅天傲璇銀主盤4.2億沽　低估價38%　銀主料蝕八千萬

由深圳祥祺集團董事長、內地富商陳紅天在港持有並自住的山頂司徒拔道53號傲璇（OPUS HONG KONG）5樓單位，在5月份被接管人委託第一太平戴維斯，以公開招標出售。該豪宅物業在8月8日截標，有市場消息透露，該超級豪宅物業新近以約4.2億元易手，成交呎價約81,490元。是次成交價將較5月份市場估值約6.8億元，大幅低約38%。



上述傲璇（OPUS HONG KONG）5樓單位，在5月份按現狀並以非交吉形式出售，於8月8日正午12時已截標。當時市場預計該豪宅估值約6.8億元，即呎價約131,936元。

資不抵債、銀主料需蝕8000萬

近日有市場消息透露，上述豪宅物業以4.2億元沽出，成交呎價約81,490元。值得留意，銀主向上述豪宅單位的業主陳紅天，借出的貸款連利息高達約5億元，因此，上述物業以4.2億元易手，銀主需要錄得至少約8,000萬元的損失。

傲璇前身為太古集團高層人員專用之大班屋，其後由有「建築界畢加索」之稱的法蘭克•蓋瑞（Frank Gehry）重建，為外型獨特的住宅大樓。

非吉形式招標、料買家無法睇樓 8月8日截標

傲璇（OPUS HONG KONG）5樓單位，實用面積約為5,154平方呎，擁有五房（四套）連書房、客廳、飯廳及廚房，其開放式布局加上逾4米高的樓層高度，打造開揚、景觀不受阻擋的寬敞室內空間。

據了解，該超級豪宅現時依然由陳紅天及家人自住，因此將以非交吉交易形式放售，意味新買家難以到達現場睇樓，而且業主亦有機會不讓代理拍攝單位內部情況。

2015年買入價3.87億、升值8.5%

資料顯示，陳紅天與陳姚麗妮於2015年以3.87億元（呎價7.5萬元）購入傲璇超級豪宅。以最新成交價4.2億元計算，帳面升值約8.5%。

傲璇位處山頂地段，享全維港景色，四周亦沒有其他項目阻擋。（太古地產圖片）

傲璇前身為太古集團高層人員專用之大班屋，其後由太古地產夥拍著名建築師、有「建築界畢加索」之稱的法蘭克•蓋瑞（Frank Gehry）重建為外型獨特的住宅大樓，是其位於亞洲的首個亦是唯一的住宅項目。傲璇每戶都採用一梯一伙設計，私隱度高。

傲璇僅有12戶，其標誌性的螺旋狀結構，隨著大樓從地面上揚而流動，讓每戶享有獨一無二的環迴景觀，180度維港海景。圍繞每戶的多段露台，如郵輪的甲板，讓住戶可充分體驗360度全景視野。