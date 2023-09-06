香港夜繽紛｜新地商場谷夜經濟、延長營業時間　派逾千張$1電影票

政府復辦闊別維港五年的國慶煙花匯演，並為夜市「活起來、動起來」，即將推出主題活動，以吸引更多大灣區遊客十一黃金週，重臨香江、港人留家消費，令本地經濟注入新動力。新地（0016）表示歡迎政府安排及全力支持，於9月15日起，周末及大型節日延長多區商場營業時間至零晨、8時後HK$200消費享免費泊車4小時、及大派逾千張$1電影票以撐夜經濟。



新鴻基地產執行董事馮秀炎表示，國慶煙花匯演復辦，政府牽頭將推出多元活動，新地商場會積極回應，以精彩活動互動購物體驗及多重優惠帶動夜市，期望拉動大灣區即日來回及過夜旅客來港渡假，互相對流，有起動作用。

apm延長書展時間、生意即時增加5%

她指出，新地在apm 過往有搞夜市經驗，8月底率先試水，延長七日書展到11點，年輕人紛紛捧場，人流暢旺，書商生意即時增加5%，效果比預期好。有見及此，新地加碼吹谷夜間活動，包括電影首映禮兼夜場睇戲、女團唱跳晚會、歌手周末連環唱、主題文化藝術展覽、派對及市集、國慶美食大笪地等，努力谷起夜市經濟。

為配合政府起動夜市，新地商場加碼起動一連串精彩活動及吸客優惠，將於9月15日起，多區商場將週末及大型節日營業至零晨。免費泊車優惠𢌛至多區，顧客於晚上8時後，在場內憑HK$200消費，可享額外4小時免費泊車優惠。

此外，指定商場將大派$1電影票，請大家看夜場電影。顧客在場內消費滿HK$100，即可以$1票價換取即日場內電影院，指定午夜場戲票1張或指定電影換票証1張，數量有限，換完即止，安排顧客夜玩商場，齊齊看夜場電影，希望藉此吸引港人留港消費、大灣區旅客、旅客訪港，雙動力激活香港夜經濟。

針對大灣區即日來回、渡夜旅客在小黃金周訪港，新地商場將透過內地熱門手機平台如攜程、大眾點評，免費大派過萬張$100購物及美食現金券，力谷大灣區旅客來港消費，推動本港零售不夜天。