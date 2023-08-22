搞活夜市｜新地執董馮秀炎歡迎政策　晚市收入佔商場營業額逾三成

近日政府積極討論「搞活夜經濟」，以推動零售餐飲業復甦步伐。新鴻基地產執行董事馮秀炎表示，集團旗下商場全力支持政府搞活「夜經濟」，為助本地各行各業復甦出一份力。



新地馮秀炎表示，晚市收入佔新地旗下商場營業額超過三份之一。商場如做好做旺晚市、甚至延長整體營業時間，並在場內公共空間加入夜市元素，定能帶來連鎖反應，提升商場購物氣氛，等於帶旺香港經濟，故對有關政策表示歡迎。如集團旗下旗艦商場apm 有「搞夜市」的豐富經驗，商場既願意投放資源，亦同時拉動及鼓勵租戶在晚市提供優惠，全力支持政府推動夜市經濟。

馮秀炎：旗下商場有「搞夜市」經驗

馮秀炎續指，目前零售、餐飲商戶在前線員工招聘，遇到不少困難，不少店舖均是「一人舖」，即全店只有一人當值，令商家及員工都辛苦經營。故建議當局加快、及彈性處理「補充勞工計劃」的審批速度，盡快填補本地前線勞動力。

新地旗下觀塘道418號apm商場。（資料圖片）

馮秀炎又指出，目前香港有逾700多萬人口，最新就業人數已增至逾370萬，勞動參與率逾50% ，而外勞比例只佔9%，對比鄰近的澳門及新加坡的約3成半為低。所以當局可參考澳門經驗，利用跨境勞動人口，早出晚返，「住深圳、香港返工」，短期解決人手嚴重短缺問題。此外，在安排夜市時段時，政府可參考新加坡、內地「夜貓經濟」的做法，放寬户外擺放的限制，營造熱鬧氣氛，吸引客人光顧。