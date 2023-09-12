何文田瑜一新增14%折扣建築期付款　累沽429伙、平均每伙1700萬

由華懋集團及港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目瑜一將於日內更新價單，提供新的建築期付款辦法。華懋集團銷售總監封海倫表示，瑜一三期由今年3月起，合共售出429伙，套現73億元，佔可售出單位的8成，平均售價1,700萬元，呎價約2.85萬元。她指，已推出銷售安排的單位，尚餘81伙仍未售出，入場一房單位798.91萬元。



瑜一將會日內更新價單，提供新的「輕鬆瑜一建築期付款辦法」，提供最高14%折扣，與原先建期付款相差2%折扣。另指，原先的建期付款方式將與新的付款辦法同時提供，分別在於備用按揭有提供與否。

另外，華懋旗下薄扶林域多利道全新翻新項目VICTORIA COAST，提供118伙，最快本周上載售樓說明書，項目將以招標形式發售。

華懋集團銷售總經理陳慕蘭表示，為迎接中秋佳節及國慶長假期，瑜一將於9月23日、24日及30日，以及10月1日，連續兩個周末假期，下午三時至六時，於荃灣如心廣場一期5樓售樓處，舉辦「圓逸秋意JOY IN ONE」活動，參加者可免費參與製作『月餅造型手工蠟燭』、『環保大豆蠟月亮燈籠』等工作坊。

她續指，凡於9月16日至10月8日期間成功購買瑜一系列之單位，均可獲贈港鐵商場購物券，當中購買三房之買家可獲贈38,000元購物券、兩房之買家獲28,000元購物券，而一房之買家則獲贈18,000元購物券。