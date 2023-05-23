瑜一．天海三房3792萬、呎售3.8萬雙破頂　University Hill沽四伙

由華懋集團及港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目瑜一第IA期項目瑜一．天海，繼昨日連沽2伙後，今日（23日）以招標形式沽出1伙三房連儲物室單位，創第IA期成交價及呎價新高，累積沽出49伙單位。



涉及單位為第1A座20樓D單位，實用面積996平方呎，成交價3,791.87萬元，成交呎價約38,071元。至於「瑜一」系列自今年3月開售以來已累積沽出405伙，佔可售單位逾80%，套現逾68億元。

University Hill第2B期單日沽四伙 吸金逾4100萬

新地（0016）旗下大埔白石角University Hill第2B期亦以招標形式沽出4伙特色單位，套現逾4,100萬元。標售單位涵蓋一房至三房單位，成交價由589.59萬元至1741.96萬元，成交呎價由18,611元至20,991元。

當中最貴一伙為優景閣第6座15樓A1單位，屬三房套連書房間隔，實用面積936平方呎，連539平方呎天台，成交價1741.96萬元，成交呎價18,611元。

University Hill第2B期單日沽四伙，吸金逾4100萬元。

維港1號1630.6萬沽三房

另外，由中海外（0688）發展、已屆現樓的啟德跑道區維港1號亦沽一伙，涉及為2B座8樓A單位，實用面積656平方呎，屬三房套間隔，成交價為1,630.6萬元，呎價24,857元。