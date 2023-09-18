十大屋苑周末錄6宗買賣　太古城三房沙士貨帳賺逾六球離場

中原地產十大屋苑本周末錄得6宗成交，按周減少7宗，零成交屋苑6個，重回個位數成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，主要銀行將於明天起上調按揭息率，加上聯儲局將於本周議息，加息陰霾下，二手市場觀望氣氛濃厚，二手交投陷僵持局面。



港島區方面，太古城本周末錄1宗成交，本月成交累積至7宗，涉及為恆山閣中高層C室，實用面積684平呎、三房、以918萬元獲外區換樓客接貨，呎價13,421元。原業主則於2007年12月以525萬買入單位，持貨16年，是次易手帳賺393萬元或75%。

另海怡半島本周末錄2宗成交，涉及為2座高層A室，及33座極高層F室，同屬三房間隔，各以883萬元及1,032萬元沽出。其中，2座高層A室業主於2003年以193萬元買入單位，持貨20年，帳賺690萬元離場。

嘉湖山莊錄兩宗成交 代理：擔心利息負擔加重暫擱置買樓

九龍區四大指標屋苑本周末只有黃埔花園錄1宗成交，屬11期12座低層H室，實用面積470平方呎，採兩房間隔，最新以628萬元成交，呎價13,361元。

而新界區三大指標屋苑中只有嘉湖山莊錄2宗成交，區內代理表示，多間主要銀行將於周一起上調按揭息率，整體二手氣氛觀望，而區內買家主要以用家為主，部份或會因擔心供樓利息負擔加重，而暫擱置買樓計劃，但若果個別業主願提供較大減幅，單位亦有承接。