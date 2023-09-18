九龍城文曜現樓示位曝光　開則實用不設玄關　望九龍塘市景｜多圖

建灝地產旗下九龍城住宅翻新項目文曜今日（18日）現樓示範單位首度曝光，涉及一至三房間隔，將於即日開放公眾參觀。



單位不設玄關位 擁九龍塘景

其中，26樓A室，實用面積634平方呎，屬兩房套間隔。不設玄關位，設計方正實用，客廳連接露台，採摺疊式趟門，另單位廳房同向，望擁九龍塘景。另外，房間設計寬敞可三邊落床，套房內有L形轉角窗，而另一睡房間隔方正，可靈活放置睡床，衣櫃及書枱。另廚房設特長L形工作檯面。

↓↓文曜現樓26樓示範單位A室↓↓

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三房現樓示位望九龍塘、維港景

至於26樓C室，實用面積904平方呎，屬三房兩套間隔。單位同樣不設玄關位，大廳長形開則， 客飯廳長逾6.6米，闊約3.6米。另連接露台及設摺疊式趟門，望九龍塘景觀帶入室內及維港景。

寢區則設有三個睡房，房間設計寬敞，主人套房可三邊落床，同時更設L形轉角窗，套廁配備浴缸。而另外兩間睡房面積亦見寬敞，當中一個套房更可享維港海景。而廚房則設特長L形工作檯面及大窗。

↓↓文曜現樓26樓示範單位C室↓ ↓

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一房現樓示位設有梗廚、L形工作檯面

最後一伙為26樓D室，實用面積379平方呎，屬一房間隔，單位不設工作平台，客飯廳分明，飯廳可放置標準4人飯枱，客廳連接露台及摺疊式趟門，望開揚獅子山及九龍城一帶山景。睡房設有L形轉角窗，可兩面採景。另單位配有梗廚，設L形工作檯面及角窗

↓↓文曜現樓26樓示範單位D室 ↓↓