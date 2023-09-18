周末新盤錄24宗　按周升33.3%　海茵莊園兩日連售6伙

過去周末新盤交投回升，共錄24宗成交，按周升33.3%。當中九龍建業（0034）旗下的將軍澳海茵莊園兩日沽出6伙，套現近3,000萬元。



海茵莊園周六加推5伙 即日售4伙

九龍建業將軍澳現樓項目海茵莊園於周六（16日）加推5伙一房單位，即日連錄4宗成交，過去周末共沽6伙單位，套現近3,000萬元。當中最高成交單位為2座26樓A6室，實用面積283平方呎，屬一房單位，售價517.7萬元，折合呎價18,293元。項目9月共售出11伙，套現逾5,300萬元。

將軍澳海茵莊園

ONE INNOVALE撻訂單位加價重售

恒地（0012）旗下粉嶺北馬適路項目第3期ONE INNOVALE-Cabanna上周連錄5宗撻訂，該批單位於周六(16日)起重售。過去兩日樓盤共售出3伙，當中有一伙為撻訂單位。該單位為E座15樓5室，實用面積186平方呎，售價則由撻訂前的306.3萬元，調高至312.4萬元，加價2%。折合呎價16,795元。

粉嶺ONE INNOVALE

星凱‧堤岸5日內連沽6伙 本周加推10伙

中洲置業旗下星凱‧堤岸周日沽出一伙。該單位為2座32樓B室，實用面積481平方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，售價998萬元，呎價20,748元。連同上周錄得的5宗成交，項目於5日內連沽6伙，合共套現8,244.2萬元。樓盤周日宣佈加推10個單位，將於本周三及周四起發售。樓盤開售至今累售880伙，套現逾90億元，平均呎價20,373元。