屯門凱和山原價加推70伙　折實均價11478元

由路勁（1098）及深圳控股發展、位於屯門管翠路的低密度住宅項目凱和山，加推全新一張2號價單，提供70伙，戶型涵蓋開放式至三房間隔，折實平均呎價為11,478元，其中入場單位屬開放式間隔，入場費為328.3萬元。



折實入場328.3萬元起

戶型由開放式至三房，其中開放式佔1伙、 1房佔16伙、 2房佔49伙、3房佔4伙，實用面積為291至700平方呎，主要為第3座及第5座單位。

價單售價由400.3萬元至1035.3萬元，價單呎價為12,122元至15,500元，扣除最高18%優惠後，折實售價由328.3萬元至849萬元，折實呎價9,941元至12,711元。第二張價單以總值為4.85億元，折價總值為3.97億元。

入場單位為5座1樓K單位，屬開放式間隔，實用面積為291平方呎，折實售價為328.3萬元， 折實呎價11,282元。

陳健聰：撇除樓層及景觀等因素屬原價加推

該盤在過去周末開始收票，首個周末已約有2,500張票。路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰表示 ，凱和山第一張價單以「勁爆勁筍KING心價」推出後，市場反應熱烈，因應收票情況進一步創新高，集團決定再推單位應市，以推動有意置業人士上車為目的，第二號價單在撇除樓層及景觀等因素，屬原價加推。

凱和山在上周四（14日）推出首張價單，涉及140伙，折實平均呎價為11,088元。