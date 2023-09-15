凱和山「成本價」賣樓？　發展商：僅推出首批單位、或有調整空間

由路勁（1098）及深圳控股發展、位於屯門管翠路的低密度住宅項目「凱和山」，昨日公佈首張價單提供140伙單位。路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰今日（15日 ）表示，自昨日公布價單以來，收到大量買家查詢，大多為內地專才及年輕家庭，因此對未來銷情及睇樓量感樂觀，預告最快下周公布最新銷售安排。



路勁陳健聰：或有調整價格的空間

被問到市傳是次以「成本價」賣樓，陳健聰續指，現階段只推出了首批單位，對後市仍難以下結論，之後會視乎市場反應，或有調整價格的空間。

路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰。（李明珠攝）

送北海道雙人機票、推鎖息按揭優惠吸客

為配合項目銷售，發展商夥同中原地產推出獨家置業優惠，首5名購入一至三房的買家可獲北海道雙人機票，總值88,000元。

中原地產高級資深營業董事陳忠浩表示，項目地點盤源量少，而附近又多院校，相信會吸引許多學生及家庭客，估計呎租水平約30至35元，回報3厘以上。

另外亦推出「鎖定低息按揭優惠」，中原按揭董事總經理王美鳳表示，按揭成數9成，還款期為30年。全期按息低至H+1.3%，鎖定特低封頂息率P-2.5%，即實際優惠按息低至3.625%，定格銀行日前調整息率前之低水平，同時可獲2.8%現金回贈及高存息戶口。

右二： 路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰。（李明珠攝）

項目提供693伙 最大洋房3419呎

凱和山共設4座大樓，提供693伙單位，標準戶型涵蓋開放式至4房單位，實用面積471至1474平方呎。另設51伙特色戶，4伙複式連花園或天台別墅及14座單棟洋房，實用面積1,540至3,419平方呎。