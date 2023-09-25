周末新盤錄57宗　按周升1.37倍　屯門凱和山首輪即沽33伙

周末再有大型新盤進行銷售，帶動市場氣氛。本周末錄得57宗一手成交，較上周的24宗升1.37倍。當中由路勁（1098）與深圳控股（0604）合作的屯門凱和山，周六（23日）首輪銷售，即日沽出33伙，涉資逾1.8億元。



屯門凱和山首推158伙 即日沽33伙

屯門凱和山於本周六進行首輪銷售合共158伙。截至當日下午5時項目合共售出33伙，當中有一組家庭客斥資逾800萬購入2伙1房單位自住，共套現超過1.8億元。

飛揚1期盡推餘下70伙 即日沽2伙

而位於凱和山附近由長實（1113）及新地（0016）合作發展的屯門「飛揚」第1期，則於周日展開新一輪銷售，盡推項目最後70伙單位，最終即日沽出2伙。成交單位包括1座22樓A室，實用面積712平方呎，連603平方呎天台，屬3房連天台特色戶，成交價1,100.2萬元，呎價15,452元，此單位亦為項目最後1伙天台特色戶。另一個則為2座8樓B室，實用面積462平方呎，兩房間隔，成交價634.7萬元，呎價13,738元，合共套現約1,735萬元。

土瓜灣明雋推新付款計劃 即沽9伙

佳明集團（1271）土瓜灣現樓新盤「明雋」於周日推出全新「720天先住後付付款計劃」，買家只需繳付樓價6%即可取匙入住，於即日起生效。新付款計劃推出後隨即連沽9伙，套現約4,700萬元。新售出的單位戶型涵蓋開放式及一房間隔，成交價由約443.9萬至586.3萬元，成交呎價由19,215至22,637元。