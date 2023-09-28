投資額320億！啟德AIRSIDE商場今開幕試業　萬呎衝浪場、都市農莊

南豐集團旗下啟德綜合商業項目AIRSIDE的購物商場，今日（28日）正式展開第一階段試業。購物商場面積達70萬平方呎，當中有逾萬平方呎的藝文空間，項目同時着重綠色生活，設有6,000平方呎的都市農莊，亦引入全港首個智能泊單車系統，提供48個單車泊位；停車場共有850個車位並全部配備電動車充電功能 。



商場：設逾萬呎衝浪場、逾3.3萬呎戲院

AIRSIDE的購物商場內有約40間特色餐廳，亦設有11間大型餐飲，佔地約1.2萬平方呎的大型美食廣場，亦全港首個設於商場內的大型衝浪場，佔地逾萬平方呎並內設餐廳。同時亦提供MCL AIRSIDE 戲院，佔逾3.3萬平方呎，設有7間影院，提供900個座位，更特設LUXE: A RealD Experience巨幕影院。

而大型生活專門店City'super及日本生活品牌MUJI無印良品亦落實進駐，各佔地2.5萬及逾1.2萬平方呎。至於德國高級家電品牌 Miele 亦於AIRSIDE開設首間位於九龍的體驗店。

AIRSIDE商場設MCL AIRSIDE戲院、City'super及MUJI落實進駐。圖為商場部份。（黃祐樺攝）

寫字樓每層樓面3至5萬平方呎 南豐擬年底遷入

寫字樓方面，AIRSIDE提供每層樓面可提供3至5萬平方呎的特大工作空間，目前亦已獲三間機構進駐，包括法國賽博集團香港分公司、柯尼卡美能達商業系統香港有限公司，以及日資金融集團旗下分公司。

據發展商早前表示，其中該日資金融集團已承租中層9.6萬平方呎樓面作為辦公室。如連同南豐總部於年底遷入後，出租面積約40萬平方呎，而出租樓層亦集中於中高層。

1.8萬平方呎露天空間 都市農莊佔地6000平方呎

另外，AIRSIDE的總綠化面積佔整個項目的三分之一，接近1.8萬平方呎露天空間設有空中花園、露天劇場及都市農莊。而商場2樓亦設有6,000平方呎的都市農莊，並種植超過50款農作物，亦會定期舉辦都市種植工作坊，部份收成會與商場內的餐飲店共享或與社區及有需要的社福機構分享。

同時推動本地藝文，打造逾萬平方呎的藝文空間，當中Gate 33藝文館約3,000平方呎，AIRSIDE專業藝術團隊主理。

南豐2017年以逾246億奪地 總投資金額320億

據資料顯示，AIRSIDE所在地皮由南豐於2017年以超過246億元奪得上址，成為當時全港商業官地最高價紀錄，每呎樓面地價12,863元。

項目為一幢47層高之綜合大樓，總樓面達190萬平方呎，樓高200米。項目提供32層、樓面達120萬方呎之甲級寫字樓，及連接地下購物街的11層購物商場，佔地約70萬平方呎，總投資金額將高達320億元。