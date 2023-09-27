梁志堅：上周與特首會面反映辣招　「政府在樓市方面會做啲嘢」

財政司司長陳茂波歐洲之旅完結後回港，今日（27日）在機場被問到樓市「辣招」會否調整。他說現時的樓市與「辣招」推出時已有不同，強調會不停檢視市況。



對於財政司最新言論，地產建設商會執委會主席梁志堅回覆《香港01》表示，上月有與特首李家超會面，期間有討論樓市辣招的情況，雖然政府未有明言會調整辣招，但他引述特首指政府在樓市方面「會做啲嘢」。

憂樓價再跌銀行CALL LOAN 影響130萬名業主

事實上，近年地產建設商會已多次反映要求調整樓市辣招。梁志堅表示，調整辣招稅不是只為地產商，而是為整體經濟發展，希望經濟能夠平穩發展。他又指出，現時香港有多達130萬名私樓業主，其中近10年入市的業主普遍未供滿樓，直言「遇上負資產點搞，如果樓價再跌1至2成，銀行實CALL LOAN」。

此外，他又指出，部份業主雖然已經供滿樓，但部份亦再抵押物業借貸，以用作子女的上車首期，以及個人生意，認為短期樓市下挫對普遍市民構成影響。他又認為，政府致力推夜經濟，對整體經濟未必有用。

地建會執委會主席梁志堅。

陳茂波：樓市與「辣招」推出時不同 強調會不停檢視市況

財政司司長陳茂波歐洲之旅完結後回港，今日（27日）在機場被問到樓市「辣招」會否調整。他說現時的樓市與「辣招」推出時已有不同，強調會不停檢視市況。陳茂波說，引入樓市「辣招」時，政府看到住宅樓宇供應偏緊，所以要壓抑炒賣和投資要求。他說，現在樓市和當年情況不同，去年跌15%左右，今年到7月回升約2%，可看到樓市穩住下來。

至於會否調整樓市調控措施，陳茂波指政府會密切留意市場情況，強調不同調控措施各有目的，會不定檢視市況。