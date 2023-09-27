陳茂波：樓市現況與「辣招」推出時不同　會務實不斷檢視市況

財政司司長陳茂波歐洲之旅完結後回港，今日（27日）在機場被問到樓市「辣招」會否調整。他說現時的樓市與「辣招」推出時已有不同，強調會務實不斷檢視市況。



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陳茂波說，引入樓市「辣招」時，政府看到住宅樓宇供應偏緊，所以要壓抑炒賣和投資要求。他說，現在樓市和當年情況不同，去年跌15%左右，今年到7月回升約2%，可看到樓市穩住下來。

至於會否調整樓市調控措施，陳茂波強調政府一直密切留意市場情況，畢竟不同的住宅物業需求管理措施有其目的，亦在特定環境中有其作用，當局在採取一個務實的態度，不斷檢視。

金管局今年7月放寬按揭時，陳茂波仍指，就著「辣招」並沒有改變，當局必須優先滿足本地市民的自置居所需求，重申不存在任何形式的「減辣前奏或變奏」，政府沒有所謂「減辣」的考慮。

多名前政府高層不約而同談「減辣」

多名前政府高層近期也不約而同談及「減辣」。曾任財政司司長的全國政協常委唐英年日前表示，現時是樓市「減辣」時機，倡3,000萬元以上豪宅可減辣。另一位前財政司司長梁錦松則稱，樓市受各方面影響，利率上升、經濟減慢等因素，影響不少市民信心。「係咪要買樓就每個市民自己決定，（但）係咪減辣就多咗好多人買樓呢？我諗見仁見智。」他補充，如果樓市再下行，都可能是「減辣」的時機。

梁振英日前發文指要審時度勢，靈活調控樓市措施（梁振英FB截圖）

於任內推出樓市「辣招」的前特首、現任全國政協副主席梁振英，日前也在社交平台發文指可隨時按不斷變化的市況調整稅率，一如按揭利率和成數，機動調控非本地和非自住需求。

特首李家超近期正就新一份施政報告進行諮詢，多個政黨也提出樓市要「減辣」。